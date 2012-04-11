Протоиерей Коваленко: Это провокация, граничащая с кощунством

Накануне и во время Страстной седмицы прошло несколько акций, облеченных в форму протеста против определенных церковных явлений. В частности, поддержки Церковью инициативы народных депутатов законодательно запретить аборты в Украине.

Вместе с тем мероприятия у святых врат Киево-Печерской Лавры на праздник Благовещения, 7 апреля, и на колокольне Софии Киевской 10 апреля носили, мягко говоря, не совсем пристойный характер. А место и время их проведения не могли не привлечь внимания в первую очередь православных верующих в преддверии торжественных богослужений Страстной седмицы.

И хотя церковная общественность, блогосфера, активно обсуждают произошедшее, однако настойчиво звучит и призыв – на общецерковном уровне не реагировать на подобные акции и никак их не комментировать – не поддаваться на провокации.

Можно ли не реагировать на происходящее? В Украинской Православной Церкви считают, что нельзя.

В комментарии «Православию в Украине» глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ протоиерей Георгий КОВАЛЕНКО подчеркнул, что «Церковь не может не реагировать на эти акции и события, потому что это провокация, граничащая с кощунством».

По словам о.Георгия, Церковь не может запретить кому-либо протестовать или проявлять свою точку зрения. Но она и не может не классифицировать те или иные действия как кощунственные.

«Это оскорбляет наши религиозные чувства, – отметил он. – Но реагировать мы будем не по-светски, не по-медийному, не политически. Мы будем реагировать по-церковному. Так, как реагировал Господь на действия тех людей, которые распинали Его на Кресте. Он обращался к Богу в молитве со словами: «Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят». И раз уж такие события происходят на Страстной, то православные христиане должны следовать тому примеру, который нам показал Сам Христос в Своем отношении к заушениям, оплеваниям, насмешкам».

В то же время люди, которые проводят такие акции, по мнению отца Георгия, сознательно отлучают себя от Православной Церкви. Мало того, своими действиями они демонстрируют, что к Церкви не принадлежат. Но Церковь будет молиться, чтобы благодать Божья коснулась их сердец, и они вернулись к Богу и в спасительную церковную ограду.

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