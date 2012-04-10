В Киево-Печерском заповеднике открылась ІІ Благотворительная ярмарка «Пасхальная корзина»

На территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника сегодня открылась ІІ Благотворительная ярмарка «Пасхальная корзина», которая продлится до 17 апреля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киево-Печерского заповедника, в этом году Благотворительная ярмарка собирает деньги для двух тяжелобольных подростков - Влада Стефанишина и Александра Семенихина, на лечение которых необходимо собрать более 40 тыс евро.

К собравшимся с приветственным словом обратился наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. Он подчеркнул важность проведения подобных благотворительных мероприятий и выразил надежду, что киевляне и гости города не останутся равнодушными и придут на ярмарку.

В свою очередь генеральный директор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Виктория Лисничая также выразила надежду, что Благотворительная ярмарка сможет собрать средства на лечение тяжелобольных детей.

В первый ярмарочный день зафиксирован рекорд Украины: была создана самая большая флористическая композиция - «Цветочная писанка» 2,5 м высотой, с использованием около 7500 роз. Вес чудо-писанки - 500 кг. Композиция изготовлена ведущими флористами благотворительного партнера ярмарки - Цветочного кутюрье LoraShen.

После этого начался Фестиваль пасхальных корзин. Декорировать корзины пришли актриса Ольга Сумская, лидер группы «С.К.А.Й.» Олег Собчук, олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова, дизайнер Людмила Кисленко, певица Юлия Кавтарадзе, гимнастка Надя Васина и певица Рената. Собственноручно украшенную пасхальную корзину передала на благотворительный аукцион известная телеведущая Оксана Марченко.

Как сообщили организаторы, мастер-классы по писанкарству, витражной росписи, этническому танцу, гончарству на ярмарке будут начинаться ежедневно в 11.30.

На протяжении всего периода ярмарки киевляне и гости города смогут купить пасхи и продуктовые наборы, изготовленные в подсобном хозяйстве Киево-Печерского монастыря. Ярмарка собрала на одной площадке различные пасхальные подарки: писанки из страусовых яиц, куклы ручной работы, декоративные свечи, шоколадные яйца, цветочные композиции для украшения Пасхального стола.