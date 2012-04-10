Пасха на телеканалах Украины: график трансляций
Богослужения и телепрограммы
Трансляции пасхальных богослужений
14 апреля, суббота.
Интер.
14:00 Схождение Благодатного огня в Храме Гроба Господня.
Прямая трансляция из Иерусалима (комментирует прот. Георгий Коваленко).
Первый национальный и ТРК ЭРА.
22:55 Пасхальные богослужения из Храма Христа Спасителя (Москва).
23:45 Пасхальные Богослужения из Киево-Печерской Лавры.
15 апреля, воскресенье.
Первый национальный и ТРК ЭРА.
00:00 Пасхальные Богослужения из Киево-Печерской Лавры.
7:50 Пасхальные Богослужения из Киево-Печерской Лавры.
8:05 Пасхальные Богослужения из Киево-Печерской Лавры.
Интер.
1:35 Схождение Благодатного огня в Храме гроба Господня (комментирует прот. Георгий Коваленко).
Пасхальные телепрограммы
13 апреля, пятница.
Первый национальный и ТРК ЭРА
16:05 Д/ф "Пятое Евангелие" (режиссер Елена Каретник, продюсер прот. Георгий Коваленко).
14 апреля, суббота.
Первый национальный и ТРК ЭРА.
12:35 Интервью с Патриархом Кириллом.
13:05 Интервью с Блаженнейшим Митрополитом Владимиром.
21:55 Д/ф «Пасха» (режиссер Елена Каретник, продюсер прот. Георгий Коваленко).
Интер.
23:00 Х/ф "Поп" (режиссер Владимир Хотиненко, продюсер Сергей Кравец).
15 апреля, воскресенье.
Первый национальный и ТРК ЭРА.
6:05 Интервью с Патриархом Кириллом.
6:35 Интервью с Блаженнейшим Митрополитом Владимиром.
6:55 Д/ф «Пасха» (режиссер Елена Каретник, продюсер прот. Георгий Коваленко).
15:00 Ближе к народу. Блаженнейший Митрополит Владимир.
19:40 Концертная программа "Праздничный Пасхи".
23:50 Д/ф "Пятое Евангелие" (режиссер Елена Каретник, продюсер прот. Георгий Коваленко).