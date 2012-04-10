Пасха на телеканалах Украины: график трансляций

Трансляции пасхальных богослужений

14 апреля, суббота.

Интер.

14:00 Схождение Благодатного огня в Храме Гроба Господня.

Прямая трансляция из Иерусалима (комментирует прот. Георгий Коваленко).

Первый национальный и ТРК ЭРА.

22:55 Пасхальные богослужения из Храма Христа Спасителя (Москва).

23:45 Пасхальные Богослужения из Киево-Печерской Лавры.

15 апреля, воскресенье.

Первый национальный и ТРК ЭРА.

00:00 Пасхальные Богослужения из Киево-Печерской Лавры.

7:50 Пасхальные Богослужения из Киево-Печерской Лавры.

8:05 Пасхальные Богослужения из Киево-Печерской Лавры.

Интер.

1:35 Схождение Благодатного огня в Храме гроба Господня (комментирует прот. Георгий Коваленко).

Пасхальные телепрограммы

13 апреля, пятница.

Первый национальный и ТРК ЭРА

16:05 Д/ф "Пятое Евангелие" (режиссер Елена Каретник, продюсер прот. Георгий Коваленко).

14 апреля, суббота.

Первый национальный и ТРК ЭРА.

12:35 Интервью с Патриархом Кириллом.

13:05 Интервью с Блаженнейшим Митрополитом Владимиром.

21:55 Д/ф «Пасха» (режиссер Елена Каретник, продюсер прот. Георгий Коваленко).

Интер.

23:00 Х/ф "Поп" (режиссер Владимир Хотиненко, продюсер Сергей Кравец).

15 апреля, воскресенье.

Первый национальный и ТРК ЭРА.

6:05 Интервью с Патриархом Кириллом.

6:35 Интервью с Блаженнейшим Митрополитом Владимиром.

6:55 Д/ф «Пасха» (режиссер Елена Каретник, продюсер прот. Георгий Коваленко).

15:00 Ближе к народу. Блаженнейший Митрополит Владимир.

19:40 Концертная программа "Праздничный Пасхи".

23:50 Д/ф "Пятое Евангелие" (режиссер Елена Каретник, продюсер прот. Георгий Коваленко).

Православіє в Україні