Митрополит Павел наградил духовенство Киевской епархии

Сегодня, в Великий Вторник, временно управляющий Киевской епархией митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел совершил Литургию Преждеосвященных Даров в храме преподобных Антония и Феодосия Печерских (Трапезном) Киево-Печерской Лавры.

Ему сослужили епископы Макаровский Иларий и Васильковский Пантелеимон.

За усердное служение Церкви Божией и в связи с приближающимся праздником Святой Пасхи, по благословению Предстоятеля УПЦ владыка Павел наградил областное духовенство Киевской епархии богослужебными наградами.

Українська Православна Церква