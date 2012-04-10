Митрополит Павел наградил духовенство Киевской епархии

19:31, 10 апреля 2012
Православие
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По благословению Предстоятеля УПЦ

Сегодня, в Великий Вторник, временно управляющий Киевской епархией митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел совершил Литургию Преждеосвященных Даров в храме преподобных Антония и Феодосия Печерских (Трапезном) Киево-Печерской Лавры.

Ему сослужили епископы Макаровский Иларий и Васильковский Пантелеимон.

За усердное служение Церкви Божией и в связи с приближающимся праздником Святой Пасхи, по благословению Предстоятеля УПЦ владыка Павел наградил областное духовенство Киевской епархии богослужебными наградами.

Українська Православна Церква

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