Митрополит Павел наградил духовенство Киевской епархии
19:31, 10 апреля 2012Православие
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По благословению Предстоятеля УПЦ
Сегодня, в Великий Вторник, временно управляющий Киевской епархией митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел совершил Литургию Преждеосвященных Даров в храме преподобных Антония и Феодосия Печерских (Трапезном) Киево-Печерской Лавры.
Ему сослужили епископы Макаровский Иларий и Васильковский Пантелеимон.
За усердное служение Церкви Божией и в связи с приближающимся праздником Святой Пасхи, по благословению Предстоятеля УПЦ владыка Павел наградил областное духовенство Киевской епархии богослужебными наградами.
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