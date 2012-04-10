Церковь советует в Пасху думать о сути праздника

"Тем, кто хочет встретить Пасху по правилам, не следует концентрироваться на обрядовой стороне праздника и дискутировать о том, как правильно красить яйца и накрывать стол, нужно просто идти в храм и радоваться Воскресшему Спасителю", - заявил настоятель Татианинского храма при МГУ протоиерей Максим КОЗЛОВ во вторник на онлайн-конференции в РИА Новости.

Пасха - величайший церковный праздник Воскресения Христова - отмечается православными христианами в этом году 15 апреля. Накануне праздника, в Великую субботу, во всех православных храмах после утреннего богослужения и в течение дня традиционно освящают пасхальные куличи, творожную пасху и крашеные яйца.

По словам священника, главное - чтобы "сохранялась иерархия ценностей" и не терялся смысл праздника.

"Важно, чтобы, готовясь к Пасхе, выпекая, убирая дома, приводя себя в порядок во внешнем смысле, вы не забывали о том, что главное. О том, что разговение - возможность насладиться пасхальной трапезой - имеет место только тогда, когда вы говели, то есть постились, если вы были на пасхальном богослужении, если она (трапеза) не вместо него происходит. Если будет такая иерархия ценностей, то Господь примет и яйца, и куличики, и колбасу копченую. Даже выпить можно в умеренных количествах на Пасху", - сказал протоиерей Максим КОЗЛОВ.

Участник онлайн-конференции - глава Информационного отдела РПЦ Владимир ЛЕГОЙДА, говоря о сути празднования Пасхи, напомнил слова шекспировского героя из "Гамлета": "Я повернул глаза зрачками в душу".

"Пост - это то время, когда мы можем повернуть глаза зрачками в душу, когда мы можем посмотреть в такие глубины в себе, в которые, может быть, не всегда решаемся посмотреть. Может быть, боимся иногда что-то увидеть. Но если мы это не увидим, то нам очень сложно может быть двигаться дальше и очень сложно увидеть будет, не заглянув в себя, что мир, на самом деле, цветной, а не черно-белый, как может казаться, когда ты читаешь блоги в интернете", - отметил В. ЛЕГОЙДА, и пожелал, "чтобы все мы, посмотрев в себя и, может быть, поняв что-то и увидев в себе то, от чего нам хотелось бы избавиться, смогли бы... стать больше самих себя и получить возможность увидеть настоящие краски мира".

РИА Новости