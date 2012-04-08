В праздник Входа Господня в Иерусалим предстоятель РПЦ совершил Божественную литургию

8 апреля 2012 года, в неделю 6-ю Великого поста, ваий, праздник Входа Господня в Иерусалим, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию св. Иоанна Златоуста в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.

За Литургией была совершена хиротония архимандрита Августина (АНИСИМОВА) во епископа Городецкого и Ветлужского.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий; духовенство Нижегородской епархии и г. Москвы.

На богослужении присутствовали: министр юстиции РФ А.КОНОВАЛОВ; председатель Синодального информационного отдела В.ЛЕГОЙДА; представители органов государственного власти, главы администраций районов Нижегородской области, на территории которых располагается новообразованная Городецкая епархия; представители Нижегородского государственного университета им.Лобачевского.

На малом входе за усердное служение Церкви Божией, пастырское душепопечительство и в связи с приближающимся праздником Святой Пасхи предстоятель РПЦ возвел в сан архимандрита игумена Далмата (ФИЛАТОВА), настоятеля храма Живоначальной Троицы в Карачарове, и игумена Савву (ТУТУНОВА), настоятеля храма Илии Пророка в Черкизове. Возведения в сан протоиерея были удостоены ряд клириков храмов г. Москвы.

По окончании Литургии предстоятель Русской Церкви напутствовал епископа Августина на служение и вручил ему архиерейский жезл. По традиции новохиротонисанный епископ преподал богомольцам первое архипастырское благословение.

Затем патриарх Кирилл обратился к верующим со словами проповеди, после чего состоялось торжественное изнесение ковчега с частицей Ризы Господней и Гвоздем от Креста Господня из алтаря на середину храма. У ковчега со святынями предстоятель совершил краткую молитву.

Завтра, 9 апреля, в Великий понедельник, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Литургию Преждеосвященных Даров в Донском ставропигиальном монастыре г. Москвы. По окончании Литургии Святейший Владыка совершит молебен на начало мироварения.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси