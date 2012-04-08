Ковчег с частицей Ризы Господней и Гвоздем от Креста Господня вынесен из алтаря

Сегодня в праздник Входа Господня в Иерусалим, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию св. Иоанна Златоуста в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. По окончании богослужения состоялось торжественное изнесение ковчега с частицей Ризы Господней и Гвоздем от Креста Господня из алтаря, сообщает пресс-служба патриарха Московского и всея Руси.

Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся с кратким словом, в котором, в частности, отметил:

«Мы знаем, что не так давно перед именно этими величайшими святынями мирового христианства был совершен акт кощунства, духовного злодейства. Святыни от этого не пострадали, но пострадали люди. Я знаю, как надрывается душа нашего народа. Тысячи и тысячи писем обращаются к Патриарху. И вот для того чтобы утвердить величие этих святынь — святынь, которые прикасались к животворящему телу Самого Спасителя, святынь, которые материально соучаствовали в принесении кровавой Жертвы за грехи всех, — сегодня мы торжественно износим их из алтаря на середину храма. Пусть эти святыни находятся в храме сем в предстоящие дни, включая первый день Пасхи. Пусть народ наш притекает к ним с великой молитвой о Церкви нашей, о хранении Православия, об Отечестве нашем, об остановлении волны кощунств и богохульства, которые ударили больно по верующим сердцам».

Патриарх Кирилл благословил верующих ковчегом со святынями, после чего он был установлен на середине храма. Святейший Владыка совершил у ковчега краткий молебен.

Для молитвенного поклонения верующих в Храме Христа Спасителя святыни будут доступны до 16 апреля включительно.

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