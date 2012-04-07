Патриарх Кирилл в Благовещение выпустил в небо белых голубей

Сегодня, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы и Лазареву субботу, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в Благовещенском соборе Московского Кремля. После богослужения Владыка вместе с учениками православной классической гимназии «Радонеж» выпустил с крыльца собора в небо над Соборной площадью белых голубей, сообщила пресс-служба патриарха.

Издавна на Руси существовала традиция в день Благовещения отпускать на волю птиц. "Родной обычай старины", как писал о нем Александр Пушкин, после революции угас и был возрожден только патриархом Алексием ІІ в 1995 году при поддержке православного общества "Радонеж". С тех пор ежегодно 7 апреля после литургии в Благовещенском соборе Кремля патриарх на ступенях собора выпускает из клеток голубей. По словам священнослужителей, этот обычай символизирует стремление человеческой души освободиться от пут греха и соединиться с небом.

В этом году Благовещенье совпадает с Лазаревой субботой - днем перед Вербным воскресеньем.

Вечером патриарх Кирилл совершит всенощное бдение и освятит вайи (пальмовые ветви, которые на Руси традиционно заменяются вербными) в храме Христа Спасителя.

РИА Новости