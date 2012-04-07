Патриарх Кирилл сегодня освятит вербы в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Лазареву субботу - накануне праздника Входа Господня в Иерусалим, известного также как Вербное воскресенье - совершит всенощное бдение и освятит вайи (пальмовые ветви, которые на Руси традиционно заменяются вербными) в храме Христа Спасителя, сообщила патриаршая пресс-служба.

Традиция отмечать Лазареву субботу и само название праздника связаны с чудесным событием, описанным в Евангелии. Накануне входа в Иерусалим Иисус Христос воскресил праведного Лазаря, жившего вместе с сестрами Марфой и Марией в селении Вифания близ Иерусалима и скончавшегося за четыре дня до прихода Господа в Вифанию.

Весть о чуде воскрешения Лазаря быстро разнеслась по окрестностям. И когда на следующий день Христос въезжал в Иерусалим, люди приветствовали его как царя, выстилая его путь одеждами и пальмовыми ветвями. Именно после воскрешения Лазаря первосвященники и фарисеи приняли окончательное решение убить Иисуса.

В церковном календаре Вход Господень в Иерусалим, которому предшествовало воскрешение Лазаря, отмечается ровно за неделю до Пасхи и является одним из 12 основных праздников.

Вместо пальмовых ветвей, которыми приветствовали Господа жители Иерусалима, у нас используют веточки верб, поэтому наиболее распространенное название этого праздника - Вербное воскресенье.

Их принято освящать в храмах святой водой накануне, в Лазареву субботу, во время всенощного богослужения.

РИА Новости