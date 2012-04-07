В канун праздника Благовещения Пресвятой Девы Марии, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Владимир возглавил праздничное всенощное бдение в храме Святой Успенской Киево-Печерской Лавры преподобных Антония и Феодосия (Трапезном), сообщает Оrthodox.ua

Ему сослужили наместник монастыря митрополит Вышгородский Павел, архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, епископы - Макаровский Иларий и Васильковский Пантелеимон.

За богослужением Блаженнейший Владыка поздравил паству с праздником Благовещения и поблагодарил за молитвы, которые возносили за его выздоровление.

"Все сделал Господь ради нашего спасения, - со словом проповеди обратился Блаженнейший Владыка. - Он выбрал из этого грешного мира отроковицу Марию, которая стала Его Матерью. И мы ублажаем Бога, Его Пречистую Матерь, возлагая надежду на святых угодников. Я сердечно приношу благодарность вам за ваши молитвы, которые вы возносили во время моей болезни. Пусть Господь вам воздаст Своей милостью и Своими щедротами!".

Сегодня Митрополит Владимир совершит Божественную литургию в Свято-Покровском женском монастыре г. Киева.