В Волынской обл. УПЦ зарегистрировала 6 новый общин

В Волынской области с начала года было зарегистрировано шесть новых религиозных общин Украинской православной церкви.

Об этом сообщил митрополит Луцкий и Волынский Нифонт во время посещения Митрополита Владимира.

Как сообщает сайт УПЦ, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира в больнице посетили архиереи Украинской Православной Церкви - митрополит Луцкий и Волынский Нифонт, Хмельницкий и Староконстантиновский Антоний и архиепископ Белоцерковский и Богуславский Митрофан.

Во время встречи митрополит Нифонт передал Предстоятелю УПЦ годовой отчет Волынской епархии за 2011 год, а также рассказал о жизни епархии, отметив, что с начала года было зарегистрировано шесть новых религиозных общин.

Правящие епископы Волынской и Белоцерковской епархии также взяли благословение на вручение церковных наград епархиальным клирикам.