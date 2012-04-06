Покаяние, исповедь, самоедство — в чем разница?

Православие и мир

Если живой организм не развивается, он начинает деградировать. Если в комнате не убирать, то в ней станет пыльно. Если не наводить порядок в своих мыслях, то возникнет неконтролируемый хаос. Господь же наградил нас не только талантами, но и всеми необходимыми инструментами для того, чтобы духовно и личностно расти. И именно здесь нам на помощь приходят способность к покаянию и возможность участия в церковных таинствах.

На вопросы о покаянии и исповеди отвечает ректор Института христианской психологии священник Андрей Лоргус.

- Скажите, пожалуйста, в чём принципиальная разница между понятиями «покаяние» и «исповедь»?

- Исповедь – это таинство, и результатом его является освобождение человеческой души от греха, а вот покаяние как предшествует Исповеди, так и сопровождает её. Это процесс, который совершается в душе в течение длительного времени.

Исповедь – венец покаяния, и это лишь его часть, по времени очень краткосрочная, но по значимости очень важная, Таинственная. И если об исповеди можно говорить как о таинстве, то о покаянии надо говорить как о духовном, психологическом процессе, событии, деятельности.

Не всякое покаяние включает в себя Исповедь, но без Исповеди мы не можем говорить об освобождении души от греха в мистическом и духовном смыслах.

Горбатого могила исправит?

- Если человек регулярно исповедует одни и те же грехи, то о чём это может говорить?

- Повторяющиеся грехи свидетельствуют прежде всего о том, что в душе человека, в его личности есть какие-то важные, сложные, узловые проблемы, с которыми он должен что-то делать. Они толкают его к более серьёзной, вдумчивой духовной работе и направлены на поиск, на прояснение причины того, откуда происходит тот или иной повторяющийся грех. Что лежит в основе этого греха — страсть, привычка, обстоятельства или его малодушие, равнодушие, непонимание потребностей своей духовной жизни?

Именно сам факт повторяющегося греха толкает человека искать причину этого повторения. Так что повторяющийся грех не может остаться без внимания, он требует внимательного отношения к себе.

- Но бывают же люди, которые говорят: вот, я уже 10 лет хожу в церковь, а говорю всё об одном и том же; наверное, мне это не поможет, и горбатого могила исправит.

- Эти слова, скорее всего, оправдательные, и скорее всего, они свидетельствуют о том, что человек не слишком хорошо знаком с условиями и смыслом духовной жизни, потому что духовная жизнь никогда не выглядит механистично: пришёл, покаялся и забыл. Такого не бывает!

Духовная жизнь – это длительный и сложный процесс, который можно сравнить с тем, как скульптор высекает из камня скульптуру. Он её долго обрабатывает, сначала отсекая большие камни, потом мелкие, потом он шлифует, обтёсывает… Постепенно тоньше и тоньше становится его работа, но она очень длительная, и каждый новый день из камня вырастает новая фигура. Так и душа при духовной работе постоянно обтачивается, пока в результате этой работы не получится гладкая поверхность.

Есть грехи, которые оставляют человека, когда меняется его образ жизни. Это может быть связано с сообществом, в которое он входит, с компанией друзей, с работой… Стоит человеку сменить окружение, работу или уйти из прежней компании, как его оставляет и пагубная привычка. Либо что-то с возрастом отступает, что-то меняется в результате духовного роста. Человек психически развивается, личностно развивается, у него что-то меняется.

Внутренняя пещера

- Все ли люди имеют способность разбираться в собственных поступках, оценивать их критически, делать выводы про свою жизнь?

- Нет, конечно! Вообще, культура покаяния, духовная жизнь – искусство, она требует и осознанной подготовки, и практики, и наставничества. Никто не готов к духовной жизни с детства. Искусство покаяния, искусство самонаблюдения и самооценки приходит в зрелом возрасте.

Есть люди, которые с детства привыкли к рефлексии, к какому-то такому углублённому самоедству, но при этом совершенно не готовы к покаянию. Покаяние и самоедство – это совершенно разные вещи, поэтому не факт, что люди, которые страдают подобным постоянным разбирательством в себе, хорошо каются. Вовсе нет! Нужна другая культура и другие навыки.

Умение каяться приходит через обучение, через познание, через духовничество, наставничество и труд.

- А в чём же тогда заключается разница между покаянием и самоедством?

- Покаяние нацелено на то, чтобы выявить в себе грех, распознать его, понять его корни, раскаяться в нём и освободиться от него с помощью Божией через Таинство Исповеди. А самоедство заключается в том, чтобы причинить себе боль, чтобы доказать себе, что я – плохой, чтобы переложить ответственность на кого-то, чтобы доказать себе, что я ничего не могу сделать, что мне делать ничего и не надо, что во всём виноваты те, кто меня родили.

Иногда самоедство заключается ещё и в том, что человек ещё и ещё раз подходит к выходу, потом отворачивается и говорит: «Нет, выхода нет», — и продолжает дальше кружить в этой своей тёмной внутренней «пещере».

- Стремление изменить что-то в своей жизни может вывести человека из этого мрачного лабиринта?

- Так оно и выводит! Когда человеку надоедает ходить по замкнутому кругу, он начинает искать и подвергает критическому сомнению свои привычные маршруты и повороты, а потом останавливается и говорит: «Так, стоп! Тут что-то не так. Надо посмотреть на это с другой стороны», и начинает искать другие точки взгляда на себя и ситуацию, переосмысливает свои ценности, ищет другой опыт жизни, опыт самопознания, спрашивает, читает, интересуется.

Стремление изменяться, расти, развиваться – это одна из базовых потребностей личности. Стремление к саморазвитию – это то, чем нас наделил Господь. Когда мы говорим «по образу и подобию», то как раз имеется в виду в том числе и потребность развиваться и – как составная часть развития – потребность меняться.

Это действительно глубинная потребность личности, но она дремлет, пока личность в человеке остаётся неразвитой. Она может давать отдельные всполохи, но иногда до поры до времени просто «спит», и человек остаётся во власти удовольствия от своей стабильности, которая постоянно даёт человеку удовольствие постоянства, привычки, комфорта. «Пусть хоть и плохо, но привычно».

Без фундамента

- Когда человек начинает меняться, то он начинает переживать некий кризис, в том числе и кризис веры?

- Конечно. Кризис веры сам по себе приходит в своё время к верующему человеку, как и кризис личности. Если человек принимает решение меняться, то он вступает на путь нового, путь разрушения старого и поиска нового, а это всегда кризисная ситуация, потому что временно в период перехода от старого к новому человек оказывается в неуравновешенном состоянии.

Когда змея меняет кожу – она же прячется, чтобы её никто не трогал. Или вот представьте себе дом, который нужно переставить на новый фундамент. Пока его двигают, в нём не может быть полноценной жизни. Так и с человеком. Это, конечно же, кризис, и весьма тяжёлый!

- И что нужно делать человеку, чтобы пережить этот кризис, ведь это трудно?

- Трудно, поэтому надо иметь в виду, что если у человека, скажем, серьёзный стресс – например увольнение с работы или замужество, женитьба, рождение ребёнка, диссертация, тяжёлая болезнь или что-нибудь еще, – то объективно это трудности, которые лишают человека излишка ресурсов, излишка сил. В этом состоянии человеку очень сложно пережить кризис, изменение, покаяние, кризис веры. Для такого кризиса нужна более-менее стабильность в объективном положении.

Ну, собственно говоря, так и бывает: когда у человека горе, когда ему плохо, он редко совершает что-то такое серьёзное. Но когда у него есть внутренние ресурсы, то именно в этот момент у него и просыпается желание что-то изменить.

Радость – ресурс для исповеди

- О каких ресурсах речь?

- Ресурс – это силы, время, внимание, здоровье, радость, желание что-то изменить.

- Радость? Обычно покаяние ассоциируется скорее с плачем…

- Радость – это та энергия, которую Господь дал душе с избытком. Это та энергия, которая в душе неисчерпаема. Душа живая непрерывно питает личность этой радостью.

Стоит солнышку утром посветить – и мы уже радуемся. Стоит птичкам запеть, первым листочкам развернуться в лопнувшей почке, стоит увидеть цветы, улыбки дорогих и любимых людей – и вот уже радость в душе просыпается, если только мы не «наступаем ей на горло».

Поэтому душа в нормальном состоянии стремится к радости непрерывно и постоянно и излучает эту радость.

Радость – это свет души, она из неё льётся по определению, поскольку Бог создал её такой. Бог есть Сам – любовь и благо, поэтому Его богоподобное создание – человек – радостен по своей природе. Это его духовная природа – радоваться.

Но мы себе радоваться не позволяем. Дети себе это позволяют, а вот мы, взрослые, не позволяем, поэтому для нас радоваться – уже задача. Вернуться к радости.

- А как радость способствует именно покаянию, изменению?

- Она даёт душе ощущение полноты жизни, цельности, а это как раз и есть необходимое условие для того, чтобы спуститься в глубины…

Вот когда человек плывёт и собирается нырнуть – ему надо сначала поднять голову повыше, вдохнуть глубоко, набрать воздуха, а потом нырнуть. Вот так же, чтобы нырнуть в глубины своего греха, надо немного поднять голову, посмотреть на солнце, порадоваться и – туда.

И плач нужен, но как следствие того, что я с горечью вижу свой грех. Но я не смогу видеть свой грех как чёрное на чёрном, мне обязательно нужен для этого белый фон.

А что служит этим белым фоном? Моё внутренне ощущение своей Богом данной природы, мой внутренний свет. И вот на фоне этого внутреннего света, той божественной благодати, которая дана моей душе изначально, а также по Его милости, я уже могу видеть свои поступки, оценивать их в этом свете.

- Какие шаги должен предпринять человек, чтобы его исповедь действительно принесла плоды и привела к изменению ума?

- Здесь важны честность, искренность и вера в ту благодатную силу, которая и может произвести в нём изменение в момент Таинства.

Но главные условия – это честность и искренность. Если человек на исповеди не до конца честен и искренен, то, как правило, ничего произойти уже не может.