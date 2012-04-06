Клевета: что это и как с ней бороться?

Нескучный сад

В связи с тем, что сейчас с особенной силой в обществе распространились различные домыслы по поводу жизни Церкви и ее иерархов, журнал «Нескучный сад» узнал, что такое клевета и как с ней бороться у… святых отцов Церкви.

Что делать, если слышишь клевету

Как никто другой пострадал от клеветы святитель Иоанн Златоуст. Он претерпел опалу и ссылку, обвиненный императрицей Евдоксией по навету самого Патриарха Александрийского Феофила, желающего поставить на епископскую кафедру своего человека. Тем, кто услышал непроверенный слух или порочащую кого-либо информацию, святитель Иоанн говорил: «Никогда не принимай клеветы на ближнего своего, но останавливай клеветника такими словами: "Оставь, брат, я каждый день грешу еще более тяжкими грехами, как же нам осуждать других?"» . Святитель предлагал даже крайние меры: «Прогоним клеветника, чтобы, принимая участие в чужом зле, не причинить гибели себе самим». А вот преподобный Ефрем Сирин считал что «если враг располагает к клевете — оградим себя молчанием».

Как спастись от клеветы

За терпение клеветы многие святые отцы обещают награду. «Помни, что тот, кто слышит о себе клевету, не только не терпит вреда, но еще получит величайшую награду», — говорит Иоанн Златоуст. Но он же свидетельствует, что как бы ни была велика награда, терпеть клевету нелегко: «Клевета тяжела, хотя бы она и хорошо вознаграждалась. Ей подвергся дивный Иосиф, и множество других. И Господь повелевает нам молиться о том, чтобы не подвергнуться искушению... И притом в особенности тяжела клевета людей гордых и сильных, потому что неправда, опираясь на силу, приносит большой вред». Своим братьям по несчастью святитель советовал: «Для многих невыносимее всех смертей кажется то, когда враги распространяют о них худые слухи и навлекают на них подозрение... Если это правда — исправься; если ложь — посмейся над этим. Если сознаешь за собою то, о чем сказано, — вразумись; если не сознаешь — оставь без внимания, лучше же сказать: веселись и радуйся, по слову Господа (Мф. 5, 11)».

От многих бед и огорчений может спасти молитва. Преподобный Максим Исповедник и в случае наветов предлагает не унывать, а молиться: «По мере того, как будешь молиться за оклеветавшего, Бог будет открывать соблазнившимся истину о тебе».

Епископ Феофан Затворник предлагает считать клевету искупительным лекарством:

«Оклеветали вас... хотя вы невиновны? Надо благодушно терпеть. И это пойдет вместо епитимий за то, в чем сами себя считаете виновными. Поэтому клевета для вас — милость Божия. Надо непременно примириться с оклеветавшими, как это ни трудно».

Клевета на пользу

Святитель Тихон Задонский приводит примеры претворения клеветы во благо и славу:

«"Любящим Бога... все содействует ко благу", — говорит апостол (Рим. 8, 28). Им клевета и поношение обращаются на пользу милостью Божией. Целомудренного Иосифа ввергла в темницу женская клевета, но так он был вознесен на высокую честь и всю страну спас от голода (Быт. 39 и 41). Моисей от злоречивых уст бежал из Египта и был пришельцем в земле Мадиамской (Исх. 2, 15-22). Но там сподобился видеть купину, чудесно горящую в пустыне, и слышать Бога, из купины беседующего с ним (Исх. 3, 2-7). Святому Давиду много наветов делал злоречивый язык, но так он к молитве побуждался и много богодухновенных псалмов сочинил на пользу Святой Церкви. Даниила клевета ввергла в ров на съедение львам, но неповинность заградила уста зверей и прославила его больше прежнего (Дан. 6, 16-28). … Те же суды Божии и ныне совершаются» (104. 860-861).

И Христа оклеветали

Святитель Тихон отмечает, что мы не первые, кто терпит неправду на Земле: «Путем поношения и уничижения предшествовал нам Сам Христос, никакого греха не сотворивший. Сколько и как жестоко хулили Его фарисейские уста и какие поношения бросали в Него, как ядовитые стрелы,-об этом свидетельствует святое Евангелие. Мало им было говорить, что Он любит есть и пить вино, что Он друг мытарей и грешников, самарянин, что Он беса имеет и исступлен, - Тот, Который всяким образом искал погибших, но называли Его и лжецом, развращающим народ: "мы нашли, что Он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю" (Лк. 23, 2), Того, Который учил их: "отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу" (Мк. 12, 17), Который силою Божества Своего запрещал и изгонял демонов. Никто от них клеветы и поношения не избежал. Отыскали дети мира сего, что хулить и в непорочном житии, выдумал лживый язык, чем и беспорочных порочить. Пророк Моисей, законодатель, вождь Израилев, друг и собеседник Божий, от сонмища Кореева и Авиронова претерпел укорение (Чис. 16) и от прочих своих людей. Сколько на Давида, святого царя Израилева и пророка Божия, бросали враги ядовитых стрел, видно из псалма: "Всякий день поносят меня враги мои, и злобствующие на меня клянут мною" (Пс. 101, 9 и далее). Лживый язык ввергнул в ров ко львам, как в гроб, пророка Даниила (Дан. 6, 16). Как пострадали апостолы от всего мира, которому милость Божию проповедовали! Обольстителями, развратителями и возмутителями вселенной называли тех, которые обращали от прелести к истине, и от тьмы к свету, и от царства диавольского к Царствию Божию. То же познали на себе и преемники их-святители, мученики и прочие святые. Читай церковную историю и увидишь, как никто от них не ушел от клеветы. То же и теперь святые, живущие в мире, от злого мира терпят. Ибо мир во злобе своей постоянен: не любит истины, которую и словом, и житием являют святые, и всегда держится лжи и неправды, которою они гнушаются. Не ты первый терпишь поношение и бесчестие. Видишь, что святые терпели и ныне терпят (Ин. 9, 10-34)».

Как самим не оклеветать ближнего

Святитель Василий Великий считает, что иногда и правда может оказаться клеветой: «Об отсутствующем брате нельзя говорить ничего с намерением очернить его — это есть клевета, хотя бы сказанное было и справедливо». «...Но есть два случая, в которых позволительно говорить о ком-нибудь дурное (но правду): когда необходимо посоветоваться с другими, опытными в этом, как исправить согрешившего, и когда нужно предостеречь других (не многословя), которые, по неведению, могут быть нередко в сообществе с плохим человеком, считая его добрым... Кто без такой необходимости говорит что-нибудь о другом с намерением очернить его, тот - клеветник, хотя бы и говорил правду».

Святитель Иоанн Златоуст предостерегает: «Клевета великие дома разрушает; один оклеветал, а через него плачут и рыдают и другие: и дети его, и ближние, и друзья. Но за это и клеветникам бывает худо. Господь от них и молитвы их не принимает, и свечи их угасают, и приношения их не приемлются, и гнев Божий почивает на них, как и говорит Давид: потребит Господь вся устны льстивыя, язык велеречив».

Святителя Григорий Богослов советует обращать внимание на то, для чего мы жалуемся на других: «Если жалоба несправедлива, то делается клеветой...».

А преподобный авва Исаия не советует клеветой спасать себя от бедствий и людской злобы: «Всякий несчастный достоин милости, когда оплакивает свои бедствия. Но если он станет клеветать на других и вредить им, то пропадет жалость к его бедствиям; признается уже он достойным не сожаления, а ненависти, как употребивший во зло свое бедствие вмешательством в чужие дела. Итак, семена этой страсти надо истреблять в начале, пока не проросли, и не сделались неистребимыми, и не породили опасности для того, кто принесен в жертву этой страсти».