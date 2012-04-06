О Благовещении расскажет специальный сайт

7 апреля Православная Церковь празднует один из великих праздников — Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Об истории события, традициях и обычаях праздника расскажет специальный сайт, сообщает Донбасс Православный.

Святые отцы называют его началом Божественных праздников и торжеств, древние церковные историки считали эту дату днем сотворения мира и днем Воскресения Христова по солнечному календарю.

Традиционно для кольца праздничных сайтов «Пасха.ру» портал «Благовещение» представляет подборку различных публикаций на тематику этого праздника.

На сайте можно ознакомиться с историей празднования, обычаями, особенностями богослужения, почитать богословские проповеди.

Кроме этого, к вашему вниманию – галерея разнообразных икон, обширные сведения о Благовещенских храмах и монастырях, медиа-файлы, праздничные открытки.

Для маленьких посетителей сайта – «Детская страничка», содержащая викторины, рисунки, видео и др. информацию специально для детей.

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