В Амстердаме изготовят колокол для храма Киева

4-5 апреля, по благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира секретарь Предстоятеля УПЦ архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр находился в Нидерландах, где состоялась заливка самого большого колокола храмовой колокольни Спасо-Преображенского храма г. Киева. Вес колокола -1500 кг.

Украинская делегация прибыла в Амстердам 4 апреля и посетила колокололитейный завод, где владыка Александр совершил молебен на начало доброго дела и окропил святой водой производственное оборудование.

По традиции, в знак общей работы по изготовлению колокола, в колокол закладываются освященные монеты. Так, от Блаженнейшего Митрополита Владимира архиепископ Александр заложил в колокол золотой червонец. Председателем же приходского совета Игорем Лысовым были заложены монеты, собранные прихожанами Спасо-Преображенского храма.

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