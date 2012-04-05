Презентация нового журнала "Фома в Украине" переносится

Пресс-конференция по поводу выхода первого номера журнала «Фома в Украине», которая должна была состоятся сегодня, 5 апреля в 12.30 в УНИАН - переносится. О дате проведения будет сообщено дополнительно.

«Фома в Украине» - самостоятельный проект, который воплощает идеи журнала «Фома» – самого популярного православного издания для широкой аудитории на постсоветском пространстве. Журнал «Фома» - ежемесячное культурно-просветительское и информационно-аналитическое издание. Его основная тематика: рассказ о христианстве и его роли в культурной и общественной жизни. Журнал не ставит перед собой цели навязывать ту или иную точку зрения. Авторы проекта - позитивно относящиеся к Православию общественные деятели и журналисты, которых волнует и интересует смысл и значение церковности в жизни современного человека, решение острых мировых и национальных проблем, развитие культуры и искусства.

С апреля журнал «Фома в Украине» будет доступен украинскому читателю.

Издание благословили Предстоятель РПЦ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Предстоятель УПЦ Митрополит Владимир.