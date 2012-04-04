Протоиерей Чаплин выступил на форуме «Миграция в России»

Сегодня председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин принял участие в IV Международном форуме «Миграция в России: сотрудничество и безопасность», проведенном Федерацией мигрантов России и Общественной палатой Российской Федерации. В форуме приняли участие представители государственных ведомств, религиозных организаций, национальных диаспор и объединений мигрантов.

Приветствуя участников форума, отец Всеволод подчеркнул, что Россия переживает серьезные проблемы в сфере отношений между мигрантами и коренным населением, причем существует тенденция перекладывания этих проблем с одних плеч на другие. По мнению священника, «решить эти проблемы мы можем только вместе».

«Ответственность должны осознать все: различные государственные институты, и общественные организации коренного населения, и ассоциации мигрантов, и бизнес, использующий труд мигрантов, и религиозные общины. У каждого есть своя роль и свои механизмы разрешения сохраняющихся проблем», — заявил председатель Синодального отдела.

Выступавший призвал к сотрудничеству государства, общества, предпринимателей и религиозных объединений в деле преодоления и урегулирования межнациональных конфликтов, а также в помощи интеграции мигрантов, в том числе через изучение ими русского языка и российской культуры, укорененных в нашей стране религиозных традиций, вовлечение мигрантов в жизнь местной общины, в самоуправление и политический процесс.

Патриархия.ru