РПЦ проведет всеобщий молебен в защиту святынь
00:11, 04 апреля 2012Православие
0
22 апреля во всех соборах
Русская православная церковь сообщила, что всеобщий молебен в защиту церкви и ее святынь пройдет 22 апреля 2012 года во всех кафедральных соборах епархий РПЦ.
Такое постановление во вторник принял Высший церковный совет под председательством патриарха Кирилла.
В РПЦ отмечают, что участившиеся в последнее время нападки на церковь имеют политическую и антироссийскую подоплеку, так как "особенно заметными атаки стали в предвыборный и поствыборный период".
Ране во вторник на заседании Высшего церковного совета патриарх сказал, что против Русской православной церкви развернута информационная кампания, и представителям РПЦ следует быть готовыми к публичным дебатам со своими противниками.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter