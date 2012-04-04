РПЦ проведет всеобщий молебен в защиту святынь

Русская православная церковь сообщила, что всеобщий молебен в защиту церкви и ее святынь пройдет 22 апреля 2012 года во всех кафедральных соборах епархий РПЦ.

Такое постановление во вторник принял Высший церковный совет под председательством патриарха Кирилла.

В РПЦ отмечают, что участившиеся в последнее время нападки на церковь имеют политическую и антироссийскую подоплеку, так как "особенно заметными атаки стали в предвыборный и поствыборный период".

Ране во вторник на заседании Высшего церковного совета патриарх сказал, что против Русской православной церкви развернута информационная кампания, и представителям РПЦ следует быть готовыми к публичным дебатам со своими противниками.

ВВС