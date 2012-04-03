14 апреля в Киев прибудет Благодатный огонь

14 апреля ориентировочно в 19.00 - 20.00 делегацией Украинской Православной Церкви во главе с председателем Отдела внешних церковных связей архиепископом Бориспольским Антонием специальным рейсом из Иерусалима будет доставлен Благодатный огонь из храма Гроба Господня.

Встреча Благодатного огня состоится в Святой Успенской Киево-Печерской Лавре. Во время ожидания на большом экране, установленном на площади перед Успенским собором, будет транслироваться документальный фильм «Пасха» производства Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ.

Начало Пасхального богослужения на площади перед Успенским собором Лавры в 23.30.

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