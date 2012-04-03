Ответ Церкви на информационные атаки должен быть христианским

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал подумать о том, как противостоять информационной атаке на Церковь. Он подчеркнул, что противостояние Церкви «всем этим нападкам должно быть христианским».

«Мы все сегодня являемся свидетелями мощной антицерковной риторики, к сожалению, совпавшей по времени с Великим постом. Мы слышим много нападок на Церковь, начиная с небезызвестного случая в храме Христа Спасителя, затем последовало три ужасающих осквернения храмов», - сказал он сегодня на заседании Высшего церковного совета.

«Затем моя скромная персона подверглась информационным атакам. Поэтому речь идет, конечно, о том, что мы сегодня имеем дело с информационной стратегией против Церкви», - пояснил Предстоятель.

«Мы должны продумывать разумные ответы, за которые бы нам никогда не было стыдно, ответы, которые бы не уподобляли нас клеветникам, лжецам, хулителям имени Божьего, а ясно свидетельствовали о нашей твердой, вдумчивой, христианской позиции и непреклонной принципиальности», - заявил он.

Патриарх Кирилл поблагодарил все тех, кто сегодня - «а таких очень много - встал на защиту Церкви, ее святынь, доброго имени священнослужителей».

«Именно на таких людях, которые не оказались равнодушными, сегодня мы и должны строить в том числе и наше взаимодействие со средствами массовой информации. Меня до глубины души трогает честность, мужественность позиции тех, кто достойно отстаивает интересы РПЦ в это нелегкое время», - добавил он.

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