Патриарх Кирилл: Общество нуждается в позитивной информации

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что общество сегодня очень нуждается в положительной информации и хороших новостях, в том числе церковных.

По мнению Патриарха, логика подачи новостей строится от противного: даже на уважаемых каналах сначала предлагают зрителям самую негативную информацию. Он считает, что за логикой такой подачи новостей «стоят коммерческие интересы: чаще всего платят за то, что возбуждает эти негативные чувства, страхи».

Таким образом, Предстоятель привел пример того, «как не надо Церкви поступать». «Мы должны ясно осознать, что слово Церкви — это слово примирения», — напомнил патриарх Кирилл, выступая на заседании Высшего церковного совета.

Он указал на то, что чаще всего сегодня Церковь реагирует на конфликтные ситуации и выразил убеждение в том, что «слово Церкви, даже в центре конфликта, должно нести примиряющую силу, оно никак не должно отождествляться, ассоциироваться в сознании людей с агрессивностью, жесткостью, порывать с главной миссией Церкви в любой конфликтной ситуации — нести свидетельство о мире Христовом».

Патриарх Кирилл также призвал Церковь в своей информационной политике соблюдать «чувство меры, такта, культуру подачи материала».

Православие и мир