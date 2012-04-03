Паломническая группа УПЦ посетила остров Корфу в Греции

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира паломническая группа Украинской Православной Церкви во главе с секретарем Предстоятеля УПЦ архиепископом Переяслав-Хмельницким и Вишневским Александром посетила греческий остров Корфу.

В состав делегации вошли председатель Синодального отдела УПЦ по благотворительности и социальному служению архидиакон Сергий КОСОВСКИЙ, директор паломнического центра при ОВЦС УПЦ Владимир ТЕЛИЖЕНКО, народные депутаты Украины, клирики и миряне Украинской Православной Церкви, сообщает Оrthodox.ua.

30 марта паломники прибыли на о. Корфу, где вечером присутствовали на службе Акафиста Божией Матери в храме Святителя Спиридона Тримифунтского, которую совершал митрополит Керкирский, Паксоський и Диапонтийских островов Нектарий. После богослужения делегация поклонилась мощам святителя Спиридона Тримифунтского и имела встречу с митрополитом Нектарием.

31 марта, по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Нектария, архиепископ Александр совершил Божественную литургию на славянском языке в храме святителя Спиридона Тримифунтского. За литургией пели воспитанники КДАиС под руководством регента академического хора игумена Романа (ПОДЛУБНЯКА). После богослужения был отслужен молебен у мощей святого и возвышенно сугубые молитвы за здоровье Блаженнейшего Митрополита Владимира.

После этого гости из Украины имели официальную встречу с владыкой Нектарием. В беседе митрополит отметил, что с особой радостью вспоминает свое пребывание в Украине во время привоза честной десницы святителя Спиридона Тримифунтского и передал Блаженнейшему Владыке слова приветствия и пожелания духовных и телесных сил. В тот же день паломники посетили монастырь Божией Матери «Палеокастрица», где вознесли молитвы перед чудотворной иконой Божией Матери.

1 апреля митрополит Керкирский, Паксоський и Диапонтийских островов Нектарий в сослужении архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра совершил Божественную литургию в храме в честь иконы Божией Матери "Панагия Иностранцев" города Керкира. После богослужения митрополит Нектарий поздравил украинских парламентариев и членов делегации, которые присутствовали за богослужением.