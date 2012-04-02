Современные конфликты неразрешимы человеческими законами, их можно преодолеть только во Христе

Об этом сказал Святейший Патриарх Кирилл в проповеди после Божественной литургии в храме святителя Николая Чудотворца в Москве.

«День этот особенный - мы вспоминаем память святой преподобной Марии Египетской. Но размышление о ее жизни я бы начал с того, что к ее жизни никак не относится, с того, о чем Мария Египетская, может быть, никогда и не думала. Я хотел бы начать свое слово с констатации того факта, что наше время, отмеченное многими достижениями человеческого разума, обнажило нечто очень существенное - подлинную слабость, хрупкость человеческой личности», - сказал Святейший.

По его словам, «если пристально посмотреть на весь род человеческий, то везде можно увидеть одно и то же: нарастание конфликтов, повышение градуса взаимного неприятия, готовность идти на радикальные действия ради достижения своих целей». «Конфликты из сферы идеологической, рациональной перемещаются в сферу человеческих чувств, обрастают ненавистью, злобой, а затем, что самое страшное, переходят из сферы чувств в сферу человеческой воли, то есть именно в ту часть нашего внутреннего бытия, где принимаются решения. Всем хорошо известно, что особой опасностью сегодня отмечены межнациональные и межрелигиозные конфликты. Именно они питают, в том числе, отчаянное поведение тех, кто способен прибегнуть к террору для утверждения своей «правды», своих мыслей, своего образа жизни», - отметил Предстоятель РПЦ.

Он подчеркнул, что как и в прежние времена, один из самых тяжелых конфликтов - это противостояние между богатыми и бедными, между облеченными властью и безвластными.

«Но есть сегодня конфликт и иного рода - это конфликт между мужем и женой, конфликт в семьях, в результате чего не только выбрасываются на улицу несчастные сироты при живых родителях, но и разрушается сам институт семьи, который подвергается осмеянию, сарказму как якобы давно утративший свою актуальность. Этот семейный конфликт перерастает в еще более глубокий конфликт между мужчинами и женщинами, которые как-то пытаются обустроить свои отношения, но чаще всего еще туже завязывают узел проблем и связанных с ними скорбей и иных тягчайших обстоятельств жизни», - сказал Патриарх Кирилл.

«Причем же здесь Мария Египетская?, - спросил Патриарх Кирилл и ответил: Удивительно, но именно сегодня, в день памяти Марии Египетской, полагается читать небольшой отрывок из послания к Галатам, где апостол Павел говорит о том, что закон был детоводителем ко Христу (Гал. 3:24)». Он объявил, что «Апостол имел в виду ветхозаветный закон, который исполнял, по его мысли, некую служебную функцию: подготавливал людей ко Христу, но сам по себе спасти не мог. Продолжая свою мысль, апостол Павел говорит, что с явлением веры во Христа всё изменилось, потому что те, кто во Христа крестился, во Христа облеклись (Гал. 3:27); а затем делает из этого утверждения вывод, имеющий колоссальное значение: «А потому во Христе Иисусе нет ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского, но всё и во всем - Христос» (Гал. 3:28). Тем самым апостол словно говорит нам, что никакой закон неспособен урегулировать межнациональные отношения, будь то язычники, иудеи, кавказцы, русские или какие-то другие племена и народы. Обращаясь к нам, он говорит, что никакие законы неспособны урегулировать отношения рабов и свободных, или, применительно к нашей жизни, богатых, облеченных властью, с теми, кто богатства и власти не имеет».

«Наконец, совсем удивительное, но до глубины души пронизывающее величие мысли — утверждение о том, что во Христе Иисусе нет ни мужеского пола, ни женского. Апостол Павел не был столь наивен, чтобы утверждать, что во Христе Иисусе теряются национальные различия и весь мир превращается в некий конгломерат наций, лишенных национального самосознания. Апостол Павел был далек от того, чтобы утверждать, что во Христе Иисусе немедленно рухнет рабовладельческий строй и все рабы получат свободу. И уж менее всего он хотел сказать, что утрачивается биологическое различие мужского и женского пола. Он утверждает нечто иное — что конфликты, вырастающие на межнациональной, социальной, семейной или даже половой основе, не могут быть решены никакими законами», - подчеркнул Патриарх.

Возвращаясь к словам Апостола, Патриарх Кирилл напомнил: закон лишь направляет детей ко Христу. Так и современные законы сами по себе, по букве своей, даже при условии объективного и честного их исполнения, неспособны на онтологической глубине бытия разрешить множество конфликтов, которые сегодня разрушают человеческую жизнь. Все эти конфликты могут быть разрешены только во Христе Иисусе.

Он подчеркнул, что сегодняшний день несет всем нам послание огромной внутренней силы. «Он говорит нам об условности, ограниченности, несовершенстве любых человеческих законов и любых попыток посредством закона сделать человека благополучным. На примере святой преподобной Марии, силой огнедышащих слов апостола, нынешний день учит нас, что те, кто во Христа крестился, во Христа и облекся, а если облекся, то в этом облечении во Христа преодолеваются все распри мира сего, все противоречия, все конфликты», - сказал Предстоятель РПЦ.

Он отметил: «Нам остается только одно - облекаться во Христа. Не на словах - на деле, отдавая в рабство Его Божественному уму и Его Божественной воле свой ум и свою волю, сораспинаясь со Христом, а значит, возносясь над всем тем, что представляют собой конфликты и суета мира сего». По словам Патриарха, «возносясь не отвлеченно, не с чувством самомнения и затаенной гордыни, а восходя умом к Тому, в Ком мы обретаем ведение тайны жизни. И это ведение дает нам возможность участвовать в устроении жизни современного общества так, чтобы действительно преодолевались конфликты и чтобы как можно больше людей поняли, что означают слова апостола: «те, кто во Христа крестился, во Христа облекся».

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