Патриарх Кирилл посетит Польшу

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит летом визит в Польшу. Это будет первый в истории визит Предстоятеля РПЦ в эту католическую страну. Поездка планируется в 20-х числа августа.

Предполагаются встречи с главой Польской православной церкви, а также с иерархами католической церкви. "Будут контакты и с доминирующей, господствующей в стране Церковью, которая за последнее время обновила и усилила интерес к диалогу, к взаимодействию с Русской православной церковью", - сказал на пресс-конференции председатель Отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин.

Накануне глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил в сейме о том, что Польша продолжит придерживаться политики примирения с Россией и в этом контексте он приветствует визит в страну патриарха Кирилла. "Мы надеемся, что новый президент России даст своей стране импульс для развития в соответствии с ожиданиями общества. Мы неизменно будем действовать в направлении польско-российского примирения, которое должно получить духовное измерение во время приближающегося, первого в истории, визита в Польшу Патриарха Московского и всея Руси", - сказал глава МИД Польши.

NEWSru.