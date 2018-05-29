Война за Киевский Иерусалим, или кто вернет нам нашу совесть?

На месте Свято-Феодоровского храма на Лукьяновке, 70 лет было пусто, то есть был сквер. Новость о раскопках храма и о планах восстановления я восприняла с радостью. Когда узнала, что жила все эти годы практически на церковном кладбище, и кирпич, из которого сложены первый этаж - именно из уничтоженного храма, ужаснулась самопроизвольному (бессознательному) святотатству, которое теперь, когда я уже владела информацией, превращалось в осознаваемое, а значит - чуть ли не преступное, и потому еще более радовалась поискам подземных святынь, и вместе с добровольными участниками раскопок надеялась на чудо...

24 марта общественные организации провели акцию против строительства Свято-Феодоровского храма Украинской Православной Церкви в Киеве в сквере «Январский». Протестующие обвиняли «рейдеров в рясах» в застройке зоны отдыха.

На акцию пришли до десяти человек организаторов, которые сплотили вокруг себя столько же недовольных жителей, которым негде посидеть на лавочках в сквере возле своего дома.

В качестве оппонентов собралось более сотни верующих УПЦ. Они заявили, что обвинения противников строительства храма не имеют оснований - церковь планируется восстановить на месте фундамента старого дома, который был разрушен большевиками. ВИДЕО



Свято-Феодоровский храм, XIX ст.

Сквер никогда не был не то что украшением этого перекрестка - улиц Овруцкой и Багговутовской, - но практически не использовался по назначению - как место отдыха.

Живу в этом районе с 1985 года, и не помню, чтобы жильцы дома, которые сегодня с ненавистью встречают идею восстановления храма, находились бы в бывшем сквере, не говоря уже о содействии его благоустройству, либо окрашиванию скамеек, окапыванию деревьев, высадке цветов. Зато здесь всегда «отдыхали» пьяницы, наркоманы: распивали спиртные напитки, нарушали общественный порядок и даже нападали на местных жителей, как это однажды случилось с моим отцом, прямо перед нашими окнами...

Храм в честь преподобного Феодора Освященного был построен в 1871-1874 годах. В 1887-1895 годах были пристроены приделы Воскресения Христова и великомученицы Екатерины.

Эта церковь была известна своими точными копиями Гроба Господня в Иерусалиме и пещерного храма в Инкермане.

Храм в то время был наполнен святынями. В 1887 году из Киево-Печерской Лавры в церковь Феодора Освященного перенесли копию иконы, сделанной из древнего образа Воскресения Христова, который находился в Иерусалиме. Со Святой Земли в храм привезли частицу Животворящего креста Господня, камень из пещеры Гроба Господня и из пещеры Богородицы, кусочки камней от Вифлеемской пещеры и Маврийского дуба.

В начале 1930-х годов храм был закрыт и примерно в 1935 году - уничтожен вместе с кладбищем. На месте церкви разбили сквер перед жилым домом по ул. Багговутовской, 4.

Первая Литургия была отправлена на Крещение, 19 января 2007 года, храм находился в церковном палатке. Начато археологические раскопки.

Свято-Феодоровский храм, XIX ст.

Если бы мне кто-то рассказал о людях, которые сейчас выступают против восстановления уничтоженного в 30-е годы прошлого века храма (на его историческом месте!), я бы вряд ли поверила. Но то, что я наблюдаю сейчас - свидетельствует о реальности происходящего.

О долгом пути, сопровождаемом надеждами и разочарованиями, о всех этапах раскопок, и о невероятных находках, среди которых - фрагменты росписи стен, медная оправа старинного требника, и даже икона Божией Матери «Благовещение», можно подробно прочитать на сайте Свято-Феодоровского храма, на котором можно просмотреть и многочисленные фотографии, не только плана храма (сохранившегося среди архивных документов времен его строительства в конце XIX в.), его внешнего вида (образца начала ХХ ст.), но и многих культурно-просветительских и даже благотворительных мероприятиях, которые произошли в последние годы в Церковном доме по инициативе настоятеля и прихожан, а также совершить виртуальную экскурсию храмом и местом раскопок.

Икона Божией Матери, найденная во время раскопок храма.

Однако главным достижением прихода остается нахождение почти невредимыми двух уникальных святынь - подземных храмов, которые являются точными копиями Кувуклии (пещеры Гроба Господня в Иерусалиме) и храма Святого Климента Римского (в Инкермане), а также восстановление молитвенного «поля» на этом святом месте.

Ключ от главных врат Свято-Феодоровского храма.

Поэтому нынешние призывы со стороны некоторых жителей дома № 4 по ул. Багговутовской разрушить забор, ограждающий территорию раскопок, сравнять все с землей, то заасфальтировать, то, якобы, вернуть жителям сквер, чтобы снова вкопать на этом месте лавочки, высадить деревья и цветы, воспринимаю как проявление возможно, неосознаваемого, но тем не менее - вандализма, одновременно, предполагаю, что их действия во многом похожи на детское желание закрывать глаза на реальность «сделать всем темно», хотя на самом деле темно только в их внутреннем мире, потому что что-то отнимает у них способность видеть духовными глазами .

Найденные святыни, одна из которых - Кувуклия, - нигде больше в Украине не встречается, святыни, дорогие не только как историческая память, но и как проявление благодарности тем, с чьими именами связан этот район столицы, в частности, участнику возведение храма и старосте прихода, генералу А.Багговуту, или генералу Ф.Пишенкову, чья усадьба сохранилась неподалеку сквера им. И.Котляревского, на ул.Герцена и чей склеп был именно на территории нынешних раскопок, на углу Багговутовской и Овруцкой.

В северном притворе святой Елизаветы.

Тем не менее я верю, что совместными усилиями, вместе с настоятелем Свято-Феодоровского храма иереем Петром (Семащуком), а также священником этого же храма - Владимиром, другими священнослужителями, которые будут сослужить во время молебна по восстановлению святыни, со всеми прихожанами, меценатами и благодетелями, с Божьей помощью, удастся отстоять право местных жителей (как и всех верующих из числа жителей Киева и паломников) на осуществление гарантированного Законом Украины «О свободе совести и религиозных организациях» (зафиксированного в. 3 раздела 1) права на свободу совести, права, которое «включает свободу иметь, принимать и менять религию или убеждения по своему выбору и свободу единолично или совместно с другими исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы...»

Ведь это дело и нашей совести, которую мы (каждый из нас!) должны вернуть себе сами.

2 июня 2009 предстоятель УПЦ митрополит Владимир совершил чин закладки капсулы под строительство восстанавливаемого храма в честь преп. Феодора Освященного.

Виктория Осташ, кандидат филологических наук, прихожанка Свято-Феодоровского храма - для «УНИАН-Религии».

Фото: feodor.kiev.uа