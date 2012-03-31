V Фестиваль СМИ православных пройдет в Донецкой епархии

Ведущей темой V Фестиваля СМИ православных, который состоится с 7 по 12 мая 2012 года, определено «Участие епархиальных СМИ в общецерковных информационных проектах». На этой неделе на проведение ФестЗМИ дал благословение Глава УПЦ митрополит Владимир.

А по благословению митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона, юбилейный, пятый форум православных журналистов этой весной пройдет в Донецкой епархии - после Киева, Ялты, опять Киева и Балаклавы.

В программе фестиваля - традиционно рабочая часть по направлениям (пресса, телевидение, радио, интернет), круглые столы по актуальным профессиональным вопросам, мастер-классы. Отдельный день будет посвящен собственно фестивальной части, когда епархиальные отделы и руководители православных медиапроектов представят свои достижения, наработки и смелые творческие решения, воплощенные в течение прошлого года.

Мощную паломническо - краеведческую программу готовит для участников форума Донецкая епархия.

Заявки на участие в фестивале и пожелания по его проведению принимаются до 25 апреля, по факсу (044 255 12 56) или электронной почте: festzmi@gmail.com. Бланк заявки можно скачать на сайте фестиваля.

Православие в Украине