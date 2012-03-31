УПЦ начала Всеукраинскую акцию «Цветущий храм»

По благословению председателя Синодального отдела УПЦ по делам молодежи епископа Обуховского Ионы с 30 марта до 12 апреля 2012 года будет длиться предпасхальная акция «Цветущий храм».

В обращении владыки Ионы, в частности, сказано: «Встретим гостей, которые приходят в храм на Пасху не только доброжелательным и радостным отношением, но и празднично одетым храмом. В общении и совместной работе обычно рождаются единство и лучшее взаимопонимание. Во время акции можно организовать уборку храмов и монастырей, обустройство клумб и прилегающих территорий. Особый призыв для всех и каждого - посадить деревья рядом с храмами, которые спустя годы будут свидетелями наших сегодняшних трудов для грядущих поколений».

Координатор акции - заместитель председателя Синодального отдела УПЦ по делам молодежи в работе с епархиями и региональными организациями Павел ФОРКОШ, информацию (статьи, фото) о проведении в той или иной епархии акции можно присылать на электронный адрес Синодального отдела по делам молодежи УПЦ: sinod.molodost@gmail.com.

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