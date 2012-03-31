Сегодня РПЦ отмечает 20-лет со дня прославления святой Елисаветы

Сегодня, в день 20-летия прославления святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны Романовой Русской Православной Церковью, в подмосковном Православном просветительском центре «Усово-Спасское» состоятся торжественные мероприятия.

В храме Спаса Нерукотворного Образа, где в честь преподобномученицы Елисаветы Феодоровны освящен придел, состоится чтение Акафиста и всенощное бдение. В просветительском центре пройдет торжественное заседание, посвященное 20-летию канонизации, в котором примут участие священнослужители, ученые, общественные деятели.

С докладом выступит известный историк, автор нескольких работ о Великой княгине Елисавете Феодоровне Л.МАКСИМОВА, академический камерный ансамбль «Моцарт-квартет» исполнит «Семь слов, произнесенных Спасителем на Кресте» Гайдна в переложении для струнного квартета.

ПРАВМИР