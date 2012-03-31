Епархии РПЦ получат 100 тысяч экземпляров книги «Школа веры»

В рамках празднования Дня православной книги вышла в свет книга проректора Московской духовной академии, главного редактора интернет-портала Богослов.ru протоиерея Павла ВЕЛИКАНОВА «Школа веры». Издательский Совет распространит 100 тысяч экземпляров просветительского издания по епархиям для раздачи верующим и тем, кто еще только начинает интересоваться вопросами веры, сообщает izdatsovet.ru.

Книга включает в себя пять разделов: «Аксиомы веры», «Человек, который говорит с Богом», «Божественные повеления», «Жизнь пройти», «Где Бог, когда кругом зло».

Каждый раздел состоит из небольших текстов. Они посвящены как вероучительным вопросам и жизни Церкви («Евангелие», «Церковь», «Царство Небесное», «Таинство священства», «Заповеди»), так и вопросам, которые интересуют людей во все времена («Счастье», «Мудрость», «Красота», «Совесть», «Творчество»).

«Очень важно, что все статьи этой книги не подведение итогов, не завершение, а только начало разговора о важнейших вопросах человеческого бытия, — отмечает в предисловии к изданию председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент. — Надеюсь, что с каждой страницей книги "Школа веры" читатель будет приближаться к постижению истины, которая для православного человека никогда не была философской абстракцией, а заключалась в светлом лике Спасителя человечества — Господа нашего Иисуса Христа».

Патриархия.ru