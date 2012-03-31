Начал работу новый информсайт РПЦ о монастырях и монашестве
00:10, 31 марта 2012Православие
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В России, Украине и Эстонии
Начал работу официальный сайт Синодального отдела по монастырям и монашеству.
Адрес нового портала — www.monasterium.ru.
На сайте публикуется информация о деятельности этого синодального учреждения, представлены справочные материалы о ставропигиальных и епархиальных монастырях, размещена интерактивная карта монастырей Русской Православной Церкви на территории России, Украины и Эстонии.
Синодальный отдел по монастырям и монашеству был преобразован из Синодальной комиссии по делам монастырей решением Священного Синода от 15 марта 2012 г. (журнал № 3).
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