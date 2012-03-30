Патриарх Кирилл в ближайшее время посетит Польшу

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл планирует в ближайшее время посетить Польшу, где может встретиться с представителями католической церкви, заявил сегодня журналистам глава Синодального отдела Московского патриархата протоиерей Всеволод ЧАПЛИН.

Он пояснил, что Польша входит в перечень тех стран, которые должен посетить каждый новоизбранный предстоятель Русской православной церкви. "В череде визитов, которые любой новоизбранный предстоятель РПЦ совершает в другие поместные церкви, намечен и визит в Польскую православную церковь. Есть основания думать, что этот визит, что называется, не за горами", - заявил в.ЧАПЛИН.

Священник отметил, что точная дата визита и его содержание ему пока неизвестны. Однако ЧАПЛТН не исключает, что в программу визита будет входить и встреча с представителями католической церкви.

"Естественно, если будет визит в Польшу, было бы странно уклоняться при этом от контакта с доминирующей, господствующей в стране Церковью, которая, между прочим, за последнее время обновила и усилила интерес к диалогу, к взаимодействию с Русской православной церковью", - заявил представитель РПЦ.

По его словам, в настоящее время между двумя сторонами есть регулярные контакты и диалог по вопросам, касающимся если не единой, то взаимоприемлемой в той или иной степени позиции по сложным вопросам.

РИА Новости