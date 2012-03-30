Игумен Ефрем должен вернуться в Ватопедский монастырь 30 или 31 марта

29 марта Совет Апелляционного суда Афин постановил изменить меру пресечения для заключенного настоятеля монастыря Ватопед игумена Ефрема и освободить его из-под стражи. Как сообщили редакции «Пятого элемента» адвокаты игумена Ефрема, сейчас обсуждаются детали условий пребывания старца на свободе, такие как размер денежного залога и ограничение на выезд из страны, однако решение об освобождении игумена принято уже окончательно.

Монахи монастыря Ватопед готовятся к встрече своего духовного отца. Прибытие его на Святую Гору ожидается завтра в пятницу 30 марта или, в крайнем случае, в субботу 31 марта.