Игумен Ефрем должен вернуться в Ватопедский монастырь 30 или 31 марта
00:42, 30 марта 2012Православие
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Решение принято окончательно
29 марта Совет Апелляционного суда Афин постановил изменить меру пресечения для заключенного настоятеля монастыря Ватопед игумена Ефрема и освободить его из-под стражи. Как сообщили редакции «Пятого элемента» адвокаты игумена Ефрема, сейчас обсуждаются детали условий пребывания старца на свободе, такие как размер денежного залога и ограничение на выезд из страны, однако решение об освобождении игумена принято уже окончательно.
Монахи монастыря Ватопед готовятся к встрече своего духовного отца. Прибытие его на Святую Гору ожидается завтра в пятницу 30 марта или, в крайнем случае, в субботу 31 марта.
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