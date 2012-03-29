РПЦ предложила Минздраву считать эмбрионы людьми

Русская православная церковь (РПЦ) предложила считать эмбрион человеком и наложить полный запрет на получение и использование эмбриональных тканей и клеток в науке и медицине, сообщает пресс-служба Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.

Письмо с перечнем соответствующих поправок в законопроект "О биомедицинских клеточных технологиях" направлено главе Минздравсоцразвития РФ Татьяне Голиковой. "Главная цель наших предложений – обеспечить защиту человеческой жизни как до, так и после рождения", - пояснил председатель синодального отдела, епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон.

По его словам, предложения РПЦ дополняют уже содержащийся в проекте закона запрет на применение современных технологий для клонирования человека и использование клеток эмбриона и плода при биомедицинских разработках.

В числе перечисленных предложений – введение четкого определения эмбриона ("человек, организм которого находится на стадии развития от зиготы до 8 недель") и запрет на создание его методом клонирования. Также предложено включить в состав экспертов совета по биомедицинской этике представителей религиозных организаций и запретить использовать клетки эмбриона при приготовлении суспензий некультивированных клеток и трансплантации фрагментов тканей.

"В России известен целый ряд патентов, предполагающих трансплантацию пластов эмбриональной ткани или суспензий некультивированных клеток, непосредственно полученных от абортированных плодов. Однако данные аморальные технологии остаются вне сферы действия законопроекта", - утверждают священнослужители в письме Голиковой и добавляют, что такие упрощенные виды клеточной терапии уже сегодня могут проводиться в коммерческих клиниках.

"Мы надеемся, что Минздравсоцразвития прислушается к мнению церкви и научного сообщества. Со своей стороны, мы готовы к диалогу и совместному обсуждению каждого нашего предложения", - заявил Пантелеймон.

АМН