Православные братства разрушают церковный мир, создаваемый 20 лет
Украинская ассоциация религиоведов
Руководители пророссийских братств осудили предстоятеля УПЦ за его якобы приверженность идеям независимости от Русской Православной Церкви.
Об этом пишет газета "Коммерсант Украина" 29 марта.
Изданию стало известно о результатах заседания Всеукраинского собрания православной общественности Украины, которое состоялось в Киеве в понедельник. В это объединение входят общественные организации "Православный выбор", "Народный собор Украины", "Союз русского народа", а также ряд православных братств. Как пишет газета, обсудить ситуацию, сложившуюся в УПЦ, собрались делегаты из Киева, Луганска, Донецка и Николаева. "В итоге участники заседания приняли резолюцию, в которой вновь раскритиковали идею автокефалии УПЦ, а также высказались по ряду других вопросов, например, заявили о необходимости предоставления русскому языку статуса второго государственного, осудили деятельность ЛГБТ-организаций и пообещали "противодействовать наступлению извращенцев на мать городов русских", - пишет издание.
В тоже время в УПЦ к заявлениям Всеукраинского собрания православной общественности Украины отнеслись сдержанно. "Церковь уже сказала все, что хотела сказать в отношении этих организаций и их лидеров - еще в 2007 году их деятельность была названа "политическим православием" и осуждена УПЦ. Даже вопрос об автокефалии они ставят не в богословско-каноническом аспекте, а в сугубо политическом, тогда как церковь в политику не вмешивается", - подчеркнул главный редактор официального сайта УПЦ протоиерей Коваленко.
Вместе с тем, по мнению ряда экспертов, действия православных братств являются "агрессивным и недружественным шагом в отношении главы церкви". "Они не этичны ни с моральной, ни с церковной точек зрения. Авторы подобных заявлений попросту утратили разум. Вместо того, чтобы поддержать болеющего митрополита, они разрушают тот хрупкий церковный мир, который глава УПЦ создавал 20 лет", - сказала в комментарии газете вице-президент Украинской ассоциации религиоведов Людмила Филипович.