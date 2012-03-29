20-летие Предстоятельского служения митрополита Владимира отметят 24-28 июля

В Святой Успенской Киево-Печерской Лавре под председательством митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла состоялось заседание Комиссии по организации торжественных мероприятий по случаю 20-й годовщины Харьковского Архиерейского Собора Украинской Православной Церкви и 20-летия пребывания на Киевской кафедре Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

По благословению Его Блаженства главные торжества запланированы на 24-28 июля 2012 года. Среди запланированного — выставка к юбилею, создание фильма и издание фотоальбома, проведение богословской конференции, юбилейная академия в Национальной опере и торжественное богослужение в Святой Успенской Киево-Печерской Лавре в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира — Крестителя Руси и небесного покровителя Предстоятеля УПЦ. На торжества ожидается прибытие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, православных иерархов, духовенства и гостей со всего мира.

В дни 20-й годовщины Харьковского Архиерейского Собора, 27-28 мая, юбилейные мероприятия планируется провести в Харькове, а в день 20-летия прибытия Блаженнейшего Митрополита Владимира в Киев, 20 июня, планируется проведение юбилейных мероприятий на уровне Киевской епархии.