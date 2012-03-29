УПЦ выступает против гей-парада в Киеве

Украинская Православная Церковь выступает против гей-парада, который должен состояться в Киеве. Об этом заявил настоятель храма "Всех Святых воинов", иерей Вячеслав ЯКОВЕНКО во время пресс-конференции, сообщают Подробности.

"Я хочу обратиться к представителям средств массовой информации, потому что информация очень важная, неоднозначная для кое-кого, а для нас, людей верующих, она однозначная. Это недопустимо в нашем обществе", - сказал отец Вячеслав.

Он зачитал обращение в Киевский городской совет, которое подписал епископ Иона - глава Синодального отдела УПЦ по делам молодежи.

"В Киеве, по сообщениям прессы, с 16 по 19 мая запланирован определенный форум "Киев-Прайд 2012", в рамках которого готовится проведение шествия половых извращенцев - гей-парада. Мы решительно протестуем против проведения в столице этого так называемого "культурного мероприятия", "пропаганда половых извращений, несомненно, нанесет непоправимый вред психике как молодежи, так и детей, которые могут быть свидетелями этой акции, и вызовет массовый протест здоровой части общества, которая употребит все возможные законные средства и технологии для прекращения агитации в пользу моральных извращений", - указывается в документе.

Автор обращения призывает употребить всю власть для запрещения проведения гей-парада и инициировать принятие необходимых законодательных актов, чтобы "в будущем не возникло и мысли о том, что проведение подобных "форумов" станет реальностью".