Священник Михаил Жар взял на воспитание еще 15 детей-сирот

Настоятель Свято-Вознесенского Банченского монастыря вблизи Черновцов, отец Михаил Жар взял на воспитание в свою семью 15 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, из Луганской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской областной государственной администрации.

В семье священника воспитываются преимущественно дети-инвалиды, отмечается в сообщении.

*** На сегодня в семье настоятеля Свято-Вознесенского Банченского мужского монастыря отца Лонгина (в миру Михаил Жар) воспитывается около 300 сирот и детей, лишенных родительской опеки. Среди воспитанников учреждения - более 100 детей-инвалидов, 49 ВИЧ-инфицированных и больных ВИЧ / СПИД.

М.Жар принял монашество в 1997 году и стал настоятелем Банченского Свято-Вознесенского мужского монастыря. Награжден орденом «За заслуги» III степени, Герой Украины.

