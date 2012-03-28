Сегодня в православных храмах совершается «Мариино стояние»

Сегодня во всех православных храмах Украинской Православной Церкви совершается особое богослужение - «стояние святой Марии Египетской (или Мариино стояние)» с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского и жития прп. Марии Египетской, сообщает Православие в Украине.



Согласно литургической традиции Православной Церкви, во время утрени четверга за богослужением (вечером в среду) полностью читается Великий канон преподобного Андрея Критского, тогда как в первые дни Великого поста чтение канона делится на четыре части.

В четверг пятой недели Великого поста Православная Церковь вспоминает великую грешницу, которая стала праведницей ангелоподобной чистоты - преподобную Марию Египетскую.