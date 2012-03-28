В Москве состоялась премьера фильма «Святые против мятежа». Автор и режиссер фильма – Татьяна КАРПОВА. 44-минутная документальная кинолента, представленная ею в Доме русского зарубежья, посвящена трем подвижникам Русской Церкви, жившим в течение одного столетия, – святителям московским: митрополиту Филарету (Дроздову), священномученику Владимиру (Богоявленскому) и Патриарху Московскому и всея России Тихону (Белавину), сообщает Рravoslavie.ru.

Они жили в XIX веке в разные годы, но каждый из них оставил заметный след не только в церковной истории, но и в общественно-политической жизни своего времени.

– Святые, – отметила режиссер, – умели разглядеть еще только в зародыше, в зачатке последствия будущих волнений, будущей смуты и революционных бурь, предвидели их и предупреждали об этом других.

Многие запечатленные в фильме моменты, связанные с жизнью России середины XIX – первой трети XX столетия.

– Это хорошо известные кадры, снятые вскоре после революции, когда была объявлена война Церкви и началось ее уничтожение. Тогда не только принимались государственной властью антицерковные акты – декреты и приказы, но еще и устраивались глумливые антицерковные уличные действа, в которых участвовали ряженые – здесь они с копытами, хвостами и рогами, и еще – переодетые в священников, – напомнила Т.КАРПОВА. – Я эти кадры много раз видела, но сейчас у меня возникли прямые ассоциации с тем, что творилось в храме Христа Спасителя, где тоже выступили разряженные неподобающим образом женщины. Я это расцениваю, конечно, как акцию против Церкви.

– Именно поэтому, – заключила режиссер, – призывы святых, которые звучат в конце фильма, современны и сегодня.