УПЦ будет проводить регулярные встречи с блогерами

Руководство информационных структур Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) планирует проводить регулярные встречи с популярными православными блогерами Украины, сообщил РИА Новости пресс-секретарь предстоятеля УПЦ (МП) протоиерей Георгий Коваленко.

Как отмечает протоирей, встречи будут проводиться для того, чтобы блогеры знали о реальном положении дел в Церкви и не распространяли непроверенную информацию.

По словам Коваленко, предварительная встреча блогеров с митрополитом Киевским Владимиром и другими представителями украинского духовенства состоялась на прошлой неделе. Первая официальная встреча запланирована на начало апреля.

"Участниками встреч станут люди, известные в блогосфере, и пишущие на церковную тематику и об Украинской православной церкви. Пока достигнута принципиальная договоренность о первой встрече, которая пройдет на следующей неделе, в среду или четверг. Такие встречи будут регулярными", - сообщил Коваленко.

По словам собеседника агентства, в последнее время в украинской блогосфере появлялись сообщения, зачастую "не имеющие никакого отношения к реальной жизни Церкви", которая не всегда могла донести свою точку зрения до массовой аудитории.

В первой официальной встрече блогеров с украинским духовенством примет участие протоиерей Коваленко, который также является редактором официального сайта УПЦ МП и возглавляет Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

"Моя цель - рассказать на этой встрече о природе Церкви и фактически поговорить о просветительском служении Церкви с помощью средств массовой информации и коммуникации. Кроме того, сейчас в блогосфере формируется некий общий настрой, направленный, к сожалению, в сторону скандала и провокации. Я хотел бы узнать у профессионалов, возможно ли положительное присутствие Церкви в блогосфере. И я готов отвечать на их вопросы", - добавил Коваленко.