Икона Божией Матери «Феодоровская»: покровительница царей

Чудотворная Федоровская икона Пресвятой Богородицы известна с XII века. По преданию эта икона была написана святым апостолом-евангелистом Лукой на доске того стола, на котором за трапезой сидели сам Спаситель, Пресвятая Богородица и святые апостолы.



Особая страница истории чудотворной Феодоровской иконы Пресвятой Богородицы – события 1613 года, когда на всероссийский престол после трагических лет Смутного времени вступил первый царь из дома Романовых, Михаил Феодорович.



Благоверная государыня Марфа Иоанновна, горячо помолившись перед Феодоровской иконой Божией Матери, благословила ею благочестивого великого государя Михаила Феодоровича. В память о событиях 1613 года было установлено новое празднование в честь Феодоровской иконы Пресвятой Богородицы 14 (27) марта – в дополнение к воспоминанию ее явления 16 (29) августа.



С этого времени Феодоровский образ Пресвятой Богородицы особенно почитался всеми представителями царственного дома Романовых, стал их покровителем и хранителем русской государственности.

Немецкие принцессы, выходя замуж за русских князей и принимая Православие, по традиции, в честь Феодоровской иконы стали получать отчество Федоровна, входя под покров иконы Феодоровской.

Феодоровская икона Божьей Матери почитается как покровительница невест, семейного благополучия, рождения детей у бездетных пар, помогающая в трудных родах.

Феодоровская икона со сказанием (2-я половина XVIII века, музей-заповедник «Коломенское»)

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У каждой иконы Богородицы есть своя история, свое название. Удивительно, как многое пересекается в истории иконы «Феодоровская» — здесь и имя Феодороа Стратилата, и Параскевы, и князя Александра Невского, с этой иконой связано и начало новой династии русских царей – Романовых.

Как мы уже упоминали, предание гласит, что икона эта была написана евангелистом Лукой, неизвестно, как она попала в маленький город Городец, куда восходят первые упоминания об иконе. Однако в 1239 году Городец был сожжен монголо-татарами.

Известно, что в том же 1239 году великий князь Ярослав Всеволодович благословил своего сына — благоверного великого князя Александра Невского – на брак с Александрой, дочерью полоцкого царя князя Брячислава. И здесь раскрывается еще одна особенность Феодоровской иконы: на оборотной стороне находится изображение святой мученицы Параскевы (Пятницы), считавшейся на Руси покровительницей свадеб и невест.

Чудо от иконы Феодоровской Богоматери в битве у Святого озера (фрагмент иконы со сказанием, 1680-е гг., Кострома).

Мнения исследователей: три версии происхождения

Исследователи, основываясь на тождестве иконографии Феодоровской иконы с Владимирской, считают её списком с прославленной древней святыни и выдвигают три версии её происхождения:

1. Икона была написана в 1164 году по заказу Андрея Боголюбского для Городецкого монастыря.

2. Икону написали по заказу князя Ярослава Всеволодовича в 1239 году как дар к свадьбе его сына Александра Невского.Свадебный характер иконы объясняют наличием на её обороте образа великомученицы Параскевы, почитавшейся на Руси как покровительница невест и свадеб, а также бывшей покровительницей Полоцкого княжеского дома, откуда происходила невеста Александра. Относительно названия иконы «Феодоровская» высказывается гипотеза, что оно возникло по причине того, что Феодор Стратилат был небесным покровителем князя Ярослава и многих других князей Мстиславичей, с которыми Ярослав и его потомство были связаны через его жену Феодосию, дочь Мстислава Мстиславича Удатного.

3. Икона написана по заказу Ярослава Всеволодовича в 1218—1220 годы в связи с возвращением ему его жены Феодосии, отнятой её отцом в 1216 году в ходе противостояния, и рождением у него от неё первенца Феодора.





Древнейшая вариация на тему Феодоровской - Богоматерь Страстная из Дмитриевского монастыря в Кашине (XIII век).

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В конце 50-х – начале 60-х годов XIII века совершилось чудесное явление Феодоровской иконы в Костроме младшему брату Александра Невского - князю Василию Ярославовичу Костромскому.

Накануне явления, в день праздника Успения Пресвятой Богородицы (15 августа по старому стилю), многие жители Костромы видели на улицах воина с иконой Божией Матери в руках. В воине костромичи по иконописному изображению в соборном храме Костромы узнали святого великомученика Феодора Стратилата, в честь которого был построен собор в Костроме.

Преследуя на охоте зверя, князь с Василий Ярославич случайно увидел на сосне икону. Он попытался снять ее, но она поднялась на воздух.

На следующий день князь Василий Ярославич во время охоты увидел эту икону на ветвях дерева вблизи речки Запрудни. Вернувшись в город, князь в волнении рассказал о случившемся духовенству. Придя на указанное князем место, священники и народ увидели образ Богоматери, пали на колени и долго молились. Обретенная святыня была торжественно принесена крестным ходом в Кострому и поставлена в соборном храме во имя великомученика Феодора Стратилата, после чего и стала именоваться Феодоровской, памятуя о явлении Феодора Стратилата с иконой, который потом не раз являлся русским воинам на поле битвы.

«Однажды, когда татары подошли к Костроме, русские ополчения вышли им навстречу, неся перед собой свою святую икону Божией Матери. Когда рати встали друг перед другом, между ними промчался неведомый всадник. Его багряная мантия развевалась по ветру, и ослепительно сиял позолоченный щит. Русские узнали в нем святого великомученика Феодора Стратилата. На татар же напал ужас, и они бежали с поля битвы. Так была спасена Кострома».

На месте обретения иконы была основана первая иноческая обитель на Костромской земле – Спасо-Запрудниковский мужской монастырь.

Феодоровская икона с тезоименитыми императорскому дому святыми Николаем Чудотворцем, царицей Александрой, митрополитом Алексием и Михаилом Малеином.

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За время пребывания Феодоровской иконы в Костроме было явлено много чудесных событий: дважды горел Костромской собор, и дважды икона оставалась невредимой в огне. В 1260 году к Костроме подступили татары, и городу угрожало полное разорение. Ополчение князя составляла лишь малая дружина, которую ему удалось наскоро собрать. Не надеясь на свои силы, князь велел нести перед собой образ Защитницы христиан. Во время битвы совершилось чудо: от лика Пресвятой Богородицы стали исходить ослепительные лучи света. Пораженные жгучими лучами татары обратились в бегство, битва окончилась победой костромчан. В память об этом чуде князь утвердил крест, как раз на месте, где во время битвы стояла икона, позднее там была выстроена каменная часовня, а близлежащее озеро было названо Святым.

Одно из значимых в истории нашей страны событий также связано с именем Феодоровской иконы – избрание на царство в 1613 году Михаила Федоровича Романова. В Троицком соборе Ипатьевского монастыря посольство Земского собора долго уговаривало Михаила Федоровича и его мать, инокиню Марфу принять избрание. На все мольбы они оставались непреклонны.

Только речь Феодорита, архиепископа Рязанского, уповающего на помощь Пресвятой Богородицы, склонили Марфу к согласию благословить своего сына на царство. Она упала пред Феодоровской иконой и сказала: «Да будет воля Твоя, Владычице! В Твои руки предаю сына моего: наставь его на путь истинный, на благо Себе и Отечеству!» С этого времени образ Феодоровской Божьей Матери особенно почитался всеми представителями Царственного дома Романовых. Многие российские царицы и княгини иностранного происхождения получали отчество Федоровна в честь фамильной иконы.

Существует несколько списков с иконы Феодоровская, первый из них был сделан инокиней Марфой, который она привезла с собой в Москву.

Призвание на царство Михаила Романова (Григорий Угрюмов, ок. 1800).

Слева направо: инокиня Марфа, Михаил Романов, архиепископ рязанский Феодорит.

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Поистине символично, что история Феодоровской Богородичной иконы -умирительницы смут - связана с Митрополитом Харьковской и Богодуховской епархии Украинской Православной Церкви Никодимом (владыка проводил исторический Архиерейский Собор в 1992 году, умер в сентябре 2011 года. – УНИАН.)

Митрополит Никодим был хиротонисан во епископа Костромского и Галичского Патриархом Алексием I -10 августа 1961 года, и Кострому называл своей второй духовной родиной. В 1960-е годы он выступил с инициативой о канонизации в лике святых народного героя Ивана Сусанина, уроженца Костромского края. В СССР с 1961 по 1964 годы в Костромской епархии, окормлявшейся в тот период молодым епископом Никодимом, не был закрыт ни один храм.

Когда в 1964 году в Костроме кафедральным собором стал находившийся под угрозой сноса знаменитый Храм Воскресения Христова на Дебре (шедевр архитектуры Поволжья, 1652 год), епископ Никодим ночью перевез в него из собора Иоанна Златоуста Чудотворный Образ Феодоровской Богоматери, где на защиту иконы, а с нею и храма встали прихожане. Там икона и пробыла почти три десятилетия — до 1991 года.

Сегодня Феодоровская икона Божьей Матери находится в костромском Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе. С 1991 года ведется летопись современных чудес, совершающихся по молитвам у Феодоровской иконы; к настоящему времени таких событий зафиксировано более 100.

В честь этой чудотворной иконы установлены два торжественных праздника: 29 августа по новому стилю – в память о чудесном явлении иконы в 1239 году и 27 марта – в память об избрании Михаила Романова на царство.

Чтимый список великой православной святыни - чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери

Подготовила Анастасия Горобец, «УНИАН-Религии», по материалам открытых источников.

