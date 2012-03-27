Мальчика, который родился без рук и ножки, забрал священник

Мальчика Иванка, родившегося в Николаеве 4 октября 2011 г. с врожденной патологией опорно-двигательного аппарата - отсутствием обоих верхних и одной нижней конечности, - забрал в свою многодетную семью настоятель Свято–Вознесенского Банченского мужского монастыря, что близ Черновцов, отец Михаил Жар.

Как сообщает газета «Україна молода» (№45 от 27 марта), в семье отца Михаила уже 300 детей. Однако священник сообщил, что за Иванком будет закреплена мамочка, которая будет заботиться о нем круглосуточно.

Издание отмечает, что на осень этого года в Харьковском научно-исследовательском институте запланирована специальная операция, и мальчику подберут протезы. Хотя если малышу будет необходимо, то его готовы лечить за рубежом. Тем более, небезразличные люди со всего мира направляют средства на протезы для мальчика.

«Этот ребенок прекрасно развит интеллектуально. Он прекрасно ест, хорошо набирает вес и за то время, что был у нас, стал общим любимцем, поскольку все понимает и никогда не плачет без причины», - рассказала изданию главный врач Дома малютки «Красное солнышко» Ольга Литвинова.