Патриарх Кирилл: Искушения преодолеваются молитвой и постом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напомнил верующим о том, что бороться с искушениями следует молитвой и постом, а не публичными дискуссиями, сообщает sinfo-mp.ru.

По словам Предстоятеля Русской Церкви, человек, не живущий под властью диавола, руководствуется логикой правды, справедливости и апеллирует к нравственным ценностям, таким как любовь, патриотизм, честность, жертвенность, чистота, правда и самоограничение.

«А тот, кто живет по логике диавольской, живет в другой системе, где всё перечисленное не является никакой ценностью, а где ценностью являются ложь, клевета, злоба, зависть, ненависть, гнев. И когда эти две реальности сталкиваются, то тот, кто отстаивает диавольское дело, действует в рамках своей внутренней логики и нередко убеждает людей больше, чем тот, кто живет и действует по логике Божией», – отметил патриарх, и напомнил евангельские слова, сказанные Христом апостолам, о том, что диавол изгоняется «только молитвой и постом».

«Молитва соединяет нашу мысль, нашу душу, наше сердце с источником жизни и дает величайшую силу, способную одержать победу над силой диавольской. А пост, ограничивая и воспитывая наше физическое естество, делает его невосприимчивым к воздействию диавольских энергий. Только молитва и пост — и никаких других средств. Тогда мы духовно, интеллектуально, физически становимся здоровее тех, кто живет в поле диавольского притяжения, и побеждаем диавола и плоды его дел», – заключил патриарх Кирилл.