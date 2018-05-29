Владимир Легойда: Самый правильный ответ на кощунство — это молитва

«Церковь все более активно заявляет себя как серьезная общественная сила, и многим это не нравится. Те же, кому это не нравится особенно сильно, прилагают немало усилий, чтобы представить Церковь в черном свете», — отмечает в интервью председатель Синодального информационного отдела РПЦ Московского Патриархата Владимир Легойда.

В течение последнего месяца особое внимание общества и СМИ уделяется церковной теме. Почему эти обсуждения проходят так критически-скандально?

Церковь, безусловно, играет сегодня важнейшую роль в жизни людей и в их личном пути к Богу. Сегодня, как бы кто с этим ни спорил, но все больше и больше людей приходят в храм. Воцерковляясь, человек, как правило, старается не просто больше молиться и чаще бывать на богослужениях — он пытается изменить всю свою жизнь, выстроить ее в соответствии с заповедями Христовыми. И в какой-то момент понимает, что вера определяет его поступки и в общественном поле... Таким образом, Церковь все более активно заявляет себя как серьезная общественная сила, и многим это не нравится.

Те же, кому это не нравится особенно сильно, прилагают немало усилий, чтобы представить Церковь в черном свете. Увы, сегодня нам приходится наблюдать немало публичных кампаний, направленных на дискредитацию Церкви. Их инициаторы пытаются дискредитировать и Патриарха, и многих архиереев, и священников, и верующих мирян, представить их «монстрами».

Конечно, было бы проще и удобнее считать все это пустой болтовней, чепухой, от которой следует просто-напросто отмахнуться. Но, к сожалению, подобные нечистоплотные информационные технологии довольно-таки эффективны. Обрывки правды переплетаются с дезинформацией, домыслами, сплетнями и широко распространяются по разным медиаканалам, формируя у общества ложное представление о Церкви и о ее участии в неблаговидных ситуациях, в которые ее на самом деле стараются втянуть. Потому оставить без внимания некие откровенно пошлые, но резонансные темы, накрепко связанные в сознании общества с Церковью, увы, не представляется возможным.

Но ведь люди, обвиняющие тех или иных церковных деятелей, утверждают, что оперируют фактами, разве нет? Посмотрите, как общество активно пытается проанализировать выходку в Храме Христа Спасителя; недавно появились публикации о «квартире патриарха»...

Я думаю, что Церковь пытаются втянуть в дискуссию, которая, скажем прямо, не находится в ее компетенции. К примеру, предпринимаются попытки во что бы то ни стало добиться официального мнения Церкви по поводу меры наказания для обвиняемых до вынесения вердикта государственными органами. Но помилуйте, как можно требовать от Церкви выполнить роль судьи в обход правоохранительной системы? Если люди нарушили закон, то только суд может определить меру наказания.

Что касается позиции Церкви по конкретному случаю — кощунственной выходке в Храме Христа Спасителя, — она ведь уже не раз выражалась. Она очевидна: грех должен быть назван грехом, кощунство — кощунством, ложь — ложью, а вовсе не какой-то там шалостью. Вместе с тем, безусловно, Церковь возносит молитвы о грешниках и надеется на покаяние, исправление, изменение сердец провинившихся. Но об инциденте в Храме Христа Спасителя Церковь уже высказалась, теперь должен высказаться суд.

Что касается попытки создать сенсацию из истории с «квартирой патриарха» — это, откровенно говоря, один из самых старых и банальных приемов церковных оппонентов, даже скучно о нем говорить. Вчера, условно говоря, обсуждались «яхты» и «дачи патриарха», сегодня говорят про квартиру, завтра придумают еще что-нибудь... При этом инициаторы этих «обличений» отчаянно пытаются найти детали, придумать «смачные» подробности, чтобы казаться более убедительными, чтобы выставить Предстоятеля нашей Церкви в особо неприглядном свете. Это относится и к публикациям о судебном разбирательстве, в котором Святейший Патриарх не участвует и не может никаким образом участвовать. Попытки связать имя Предстоятеля Церкви с данным делом — очередной пример грязных пиар-технологий. Сами инициаторы, насколько я понимаю, особо и не скрывают, что вбросили эту тему в информационную среду именно потому, что в правовом поле у них нет оснований для положительного для них решения возникшей проблемы. Повторяю, проблемы, к которой Патриарх не имеет отношения.

В этом нет ничего неожиданного — к сожалению, подобные информационные «вбросы» против Церкви всегда усиливаются в моменты, когда общество переживает сложные периоды в своей жизни. Но за всем этим нельзя рассмотреть ничего, кроме нечистоплотных технологий, связанных со стремлением дискредитировать Церковь, не позволить ей выполнять свое прямое служение — духовное окормление верующих.

Целый месяц общество ждало реакции Патриарха на акцию в Храме Христа Спасителя. Обсуждало, томилось в ожидании, даже предлагало советы Святейшему, как ему следует отреагировать... В субботу Патриарх Кирилл высказался. Почему так долго?

Да, в советах и советчиках отбоя не было. Правда, мне немного странно наблюдать всеобщее оживление по поводу того, что Патриарх — «ну наконец-то, впервые!» — упомянул в своей проповеди скандальную группу. Во-первых, Святейший неоднократно за последний месяц публично говорил про нравственные проблемы, которые выявились в нашем обществе из-за этого инцидента. Говорил о важности отделения греха от грешника — твердого и однозначного неприятия греха и сочувствия к оступившемуся. Полагаю, никому не помешает внимательнее вслушиваться в слова Патриарха. Кроме того, напомню, что Церковь в лице нескольких ее официальных представителей отреагировала на случившееся в храме незамедлительно — и все это время активно отзывалась на то, что происходит. Патриарх же — не пресс-секретарь, обязанный оперативно отзываться на любые информационные волнения «по теме». Патриарх — это предстоятель перед Богом за вверенную ему паству и молитвенник о ее спасении.

Давайте спросим себя, чем занимался Патриарх, архиереи и клирики в течение последних дней, месяцев... Они совершали богослужения у тех самых святынь, над которыми поглумились феминистки. Невзирая ни на какие провокации, Церковь жила и продолжает жить духовной жизнью, предоставляя всем желающим возможность для молитвы, исповеди, причастия. Это ли не самая эффективная мера против самых пошлых и неблаговидных явлений в обществе?

В минувшую субботу Святейший совершил Божественную литургию в храме честь Положения честной Ризы Господней в Москве (к слову, кощунственная акция прошла как раз в непосредственной близости от частицы этой святыни, которая с 2007 года пребывает в Храме Христа Спасителя). И после богослужения Патриарх призвал присутствующих осознать историческую значимость и горе случившегося: «...на месте, где мы стоим, благочестивые предки наши, полагавшие основу процветания России как великого государства, заложили храм сей только ради встречи со святыней. А их далекие потомки в веке XXI осквернили эту святыню, находящуюся в Храме Христа Спасителя...».

К слову, хочу отметить, как многие православные блогеры, обсуждая те или иные наболевшие околоцерковные темы, время от времени полуиронично, полугрустно говорят: «Так, может, это, наконец, закончится, и займемся постом?». Хочу сказать всем, кому все это надоело и кто устал от потока информационной грязи: «Ждать необязательно, приходите в храм!».

Patriarchia.ru