Митрополита Владимира посетили православные скауты

24 марта Блаженнейший Митрополит Владимир в своей резиденции в Киево-Печерской Лавре принял представителей Международной сети православных скаутов «Десмос».

В приветственном слове Владыка отметил, что работа с молодежью является богоугодным делом и пожелал Божьей помощи. На память о встрече и в благословение Блаженнейший Владыка подарил каждому небольшие иконы.

Далее скауты имели беседу с архиепископом Переяслав-Хмельницким и Вишневским Александром, который также является членом организации «Православные скауты Украины". Гости рассказали о скаутинге в разных странах мира и отметили, что у многих из них епископы - скауты. В свою очередь владыка отметил, что лично знаком с архиереями-скаутами.

На встрече также присутствовали председатель исполнительного комитета организации "Православные скауты Украины", ответственный за отношения Церкви со скаутскими организациями протодиакон Иоанн Диденко, председатель Ирпенского отделения организации протоиерей Андрей Клюшев и представители Национальной организации скаутов Украины.

Делясь впечатлениями, скауты отметили, что были тронуты встречей с Блаженнейшим Митрополитом Владимиром а также тем, что имели возможность некоторое время жить в духовном сердце столицы - Киево-Печерской Лавре.

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