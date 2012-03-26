В Виннице крестные родители будут сдавать экзамены

В Виннице начали проводить курсы для будущих крестных родителей. В течение двух дней священники читают лекции. Учат, как вести себя во время обряда.

«Подобные курсы - это уникальная практика, которая существует только в Виннице. Стать крестным - это не просто прийти на день рождения и Рождество и вручить дорогой подарок. За крестника нужно молиться, приводить его к причастию, отвечать перед Богом», - сказал митрополит Винницкий и Могилев-Подольский Симеон.

Занятия проходят в винницком Преображенском соборе.

«Иногда приходят люди, которые даже креститься не умеют. Учим обязательные молитвы, "Отче наш", "Верую". Занятия длятся примерно до 2 часов », - объясняет отец Виталий. «По окончании курса выдаем сертификат. Но сначала проводим нечто вроде экзамена. Даем несколько вопросов, что запомнили из наших лекций», - добавил он.

По словам Людмилы Зубащенко из Тульчина, которая имеет 14 крестников, «когда у меня был 13-й крестник, я даже боялась думать, что еще раз пригласят». «Шесть лет назад звонит подруга, она родила 7-месячного ребенка с отеком мозга. Боялись, ребенок просто не выживет. В реанимацию пригласили батюшку. Окрестил ребенка, спросил, кого она считает крестной. Так она меня назвала, я для нее в тот момент самой близкой была. Когда шла на крестины, брала крижмо, несколько полотенец, распашонки, простынку, на которой спать малыш, и хлеб. Меня когда-то научил местный батюшка. Сейчас молодежь не знает, как идти на крещение и как там себя вести. Не знают, что покупать и дарить. Я всем своим крестникам дарила золотую цепочку и крестик. Деньгами с кумом сбрасывались пополам », - рассказала женщина.

"Газета по-українськи"

