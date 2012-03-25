Митрополит Владимир совершил литургию в Киево-Печерской лавре

Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир 24 марта впервые с сентября прошлого года совершил Божественную литургию в Свято-Николаевском храме при резиденции предстоятеля Украинской Православной Церкви в Киево-Печерской лавре.

Его Блаженству сослужили архиепископ Почаевский Владимир, архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, епископ Яготинский Серафим и епископ ГОРОДИЦКИЙ Александр.

На малом входе Блаженнейший владыка по случаю 20-летия своего пребывания на кафедре Киевских митрополитов и во внимание к заслугам по возрождению монашеской жизни — восстановлению Свято-Успенской Почаевской лавры, Свято-Пантелеимонова монастыря Киева (в Феофании), Городницкого Свято-Георгиевского ставропигиального мужского монастыря — возвел архиепископа Почаевского Владимира в сан митрополита, епископов Яготинского Серафима и Городницкого Александра — в сан архиепископа.

Также за Литургией предстоятель Украинской Православной Церкви рукоположил во пресвитера, с возложением наперсного креста, сотрудника Паломнического центра при Отделе внешних церковных связей УПЦ диакона Сергия БЕРЕЖНОГО.

В тот же день Блаженнейший митрополит Владимир принял в своей резиденции представителей международной сети православных скаутов «Десмос», сообщает официальный сайт УПЦ.

Патриархия.ru