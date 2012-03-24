Митрополит Владимир возвел в новый сан трех архиереев УПЦ

24 марта Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир впервые (с сентября прошлого года) совершил в Свято-Николаевском храме, что при резиденции Предстоятеля УПЦ в Киево-Печерской Лавре, Божественную литургию.

Ему сослужили: архиепископы - Почаевский Владимир, Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр и епископы - Яготинский Серафим и Городницкий Александр.

Во время Малого входа Блаженнейший Митрополит Владимир по случаю 20-летия Предстоятельского служение Украинской Православной Церкви на Кафедре Киевских митрополитов и с учетом церковных заслуг по возрождению монашеской жизни - восстановлению Свято-Успенской Почаевской Лавры, Свято-Пантелеимоновского монастыря г. Киева (в Феофании) , Городницкого Свято-Георгиевского ставропигиального мужского монастыря - возвел в сан митрополита архиепископа Владимира; в сан архиепископа - епископов Серафима и Александра.

Также за богослужением Предстоятель УПЦ рукоположил в сан священника, с вручением желтого наперсного креста, сотрудника Паломнического центра при Отделе внешних церковных связей УПЦ диакона Сергия Бережного.

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