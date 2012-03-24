Кощунственную акцию Pussy Riot нельзя оправдать

Патриарх Кирилл впервые открыто прокомментировал акцию Pussy Riot в храме Христа Спасителя, назвав ее глумлением над святыней, а попытки оправдания «кощунства» со стороны православных верующих – недопустимыми.

Скандал вокруг акции панк-группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя вызвал волну обсуждений в блогах, в том числе среди православной общественности. Большинство верующих расценили выступление группы в храме как действия богохульного характера, однако некоторые выступают в их защиту. В частности, прихожанка московского храма Успения в Газетном переулке, менеджер детской программы фонда помощи хосписам «Вера» Лида Мониава объявила в своем блоге о сборе подписей под обращением к патриарху Кириллу с просьбой ходатайствовать о прекращении уголовного преследования участниц «панк-молебна». Под обращением подписались несколько тысяч человек.

«Каждого верующего человека это не может не уязвлять. А потому призываю вас усилить молитвы о стране и о народе нашем, ибо нет у нас будущего, если перед святынями великими мы начинаем глумиться и если это глумление кому-то ложится на душу как некая доблесть, как некое правильное выражение политического протеста, как некое уместное действие или как безобидная шутка», – заявил патриарх Кирилл в субботу после богослужения в московском храме Ризоположения на Донской.

«Появляются люди, которые оправдывают это кощунство, минимизируют его, стараются представить это как некую забавную шутку, и печально, и горечью сердце мое разрывается, что среди этих людей есть те, кто называет себя православными», – сказал патриарх Кирилл.

Скандал вокруг Pussy Riot начался 21 февраля, когда пять девушек исполнили в храме Христа Спасителя «панк-молебен» «Богородица, Путина прогони». Они надели маски, вбежали в солею и амвон, подошли к алтарю, включили звукоусиливающую аппаратуру и стали выкрикивать текст песни.

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин отреагировал первоначально на инцидент сдержанно, сказав 22 февраля: «Об этом узнаю впервые от вас, но могу сказать, что ничего нового в этом нет. Две тысячи лет наш храм осаждают».

Однако через два дня после произошедшего в храме Христа Спасителя проректор школы православного миссионера при храме апостола Фомы Дмитрий Пахомов и сопредседатель православного общественного движения «Народный собор» Олег Кассин обратились в Генпрокуратуру.

На участницу Pussy Riot было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство», а полиция начала применять все возможные меры для поимки девушек. На данный момент задержаны трое участниц группы: Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич.

В среду Всеволод Чаплин уже заявил, говоря о Pussy Riot, что верующие не должны останавливаться ни перед чем для защиты святых для себя вещей, в том числе и перед убийством. В пример он привел репрессии 20-х годов, сказав, что «нравственным делом, достойным поведения христианина, было бы уничтожить как можно больше большевиков».

Газета.Ru