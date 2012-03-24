Митрополит Иларион ответил на вопросы посетителей сайта РПЦ

В рамках онлайн-проекта Синодального информационного отдела «Актуальное интервью» председатель Отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион ответил на наиболее интересные вопросы посетителей сайта.



В частности, председатель ОВЦС рассказал о том, зачем Русской Православной Церкви нужны контакты с католиками; как определить границу между самопожертвованием и самореализацией; как Церковь относится к неравному (по возрасту) браку; в чем смысл участия Русской Церкви во Всемирном Совете Церквей и в грядущем Всеправославном Соборе.

Синодальный информационный отдел планирует до конца 2012 года проинтервьюировать председателей всех синодальных учреждений Русской Православной Церкви. С 22 по 29 марта посетители сайта могут задать вопросы управляющему делами Московского Патриархата, митрополиту Саранскому и Мордовскому Варсонофию.

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